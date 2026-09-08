خبر نویسنده: 3245 ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ ۱۲:۵۳ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
نچیروان بارزانی , عمار حکیم وضعیت عراق و منطقه خاورمیانه را بررسی کردند
نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کُردستان در اربیل با سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق دیدار کرد.
به گزارش کردپرس، نچیروان ادریس بارزانی رئیس اقلیم کُردستان عراق، روز دوشنبه 16 شهریور ماه جاری (7 سپتامبر 2026) در شهر اربیل از سید «عمار حکیم» رئیس جریان حکمت ملی عراق و هیأت همراه، استقبال کرد و طرفین در دیداری ضمن بررسی وضعیت عراق و اقلیم کُردستان، بر اهمیت تداوم تلاشها برای تقویت روابط میان اربیل و بغداد و همچنین برطرفکردن مسائل باقیمانده از طریق گفتوگو و تفاهم متقابل، تأکید کردند.
در ادامه این نشست، طرفین، حمایت خود را از دولت فدرال عراق برای انجام موفقیتآمیز مأموریت در راستای انجام وظایف و پیشبرد برنامههایش مورد تأکید مجدد قرار دادند.
در بخش دیگری از این دیدار، دو طرف همچنین، پیرامون وضعیتِ منطقه خاورمیانه و نیز آخرین تحولات و پیامدهای آن به بحث و تبادل نظر پرداختند.
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