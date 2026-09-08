وزارت خارجه چین از اهمیت راهبردی اقلیم کردستان برای پکن خبر داد
به گزارش کردپرس، وزارت خارجه چین از دیدار سرکنسول این کشور در اربیل با قباد طالبانی، معاون نخستوزیر اقلیم کردستان، و گفتوگو درباره تحولات منطقه و همکاریهای دوجانبه خبر داد.
به گزارش وزارت خارجه چین، لیو جون، سرکنسول چین در اربیل، روز اول سپتامبر ۲۰۲۶ با قباد طالبانی، معاون نخستوزیر اقلیم کردستان، دیدار و درباره وضعیت کنونی منطقه و همکاریهای دوجانبه گفتوگو کرد. ژانگ جیانشین، معاون سرکنسول چین در اربیل، نیز در این دیدار حضور داشت.
سرکنسول چین در این دیدار با اشاره به ادامه درگیریها و بحرانهای منطقهای گفت که شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، پس از آغاز دور جدید درگیریهای منطقه، چهار پیشنهاد برای حفظ و تقویت صلح و ثبات در خاورمیانه و همچنین چهار اصل برای پیشبرد حل مسئله فلسطین ارائه کرده است.
لیو جون تأکید کرد که این پیشنهادها موضع مستمر چین برای حمایت از صلح و پایان دادن به درگیریها را نشان میدهد و رویکرد پکن برای کمک به کشورهای منطقه در مسیر دستیابی به صلح و ثبات را تبیین میکند.
سرکنسول چین در اربیل همچنین با اشاره به ادامه درگیریهای منطقهای، از اقلیم کردستان خواست مانند گذشته توجه ویژهای به تأمین امنیت و حفاظت از کارکنان و نهادهای چینی در منطقه داشته باشد.
بر اساس گزارش وزارت خارجه چین، قباد طالبانی نیز ضمن استقبال از مواضع و پیشنهادهای شی جینپینگ درباره مسائل خاورمیانه، از نقش شرکتهای چینی در توسعه اقتصادی و اجتماعی اقلیم کردستان تمجید کرد.
معاون نخستوزیر اقلیم کردستان گفت در سالهای اخیر شمار زیادی از شرکتهای چینی در اقلیم فعالیت کرده و سهم قابل توجهی در توسعه اقتصادی و اجتماعی این منطقه داشتهاند.
طالبانی تأکید کرد که اقلیم کردستان نگرانیهای چین را با اهمیت دنبال میکند و برای تأمین امنیت و حفاظت از کارکنان و نهادهای چینی در اقلیم، تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت.
این دیدار در شرایطی انجام شده است که چین در سالهای اخیر حضور اقتصادی خود در عراق و اقلیم کردستان را گسترش داده و شرکتهای چینی در بخشهای مختلف اقتصادی این منطقه فعالیت دارند. محتوای منتشرشده از سوی وزارت خارجه چین نشان میدهد که در کنار مناسبات اقتصادی، مسئله امنیت منافع و کارکنان چینی نیز به یکی از محورهای گفتوگوی مستقیم پکن و اربیل تبدیل شده است.
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