وزارت خارجه چین از اهمیت راهبردی اقلیم کردستان برای پکن خبر داد

سرویس جهان- وزارت خارجه چین با انتشار جزئیات دیدار سرکنسول این کشور در اربیل با قباد طالبانی، بر تداوم همکاری‌های دوجانبه و ضرورت حفاظت از کارکنان و نهادهای چینی در اقلیم کردستان تأکید کرد.

به گزارش کردپرس، وزارت خارجه چین از دیدار سرکنسول این کشور در اربیل با قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان، و گفت‌وگو درباره تحولات منطقه و همکاری‌های دوجانبه خبر داد.

به گزارش وزارت خارجه چین، لیو جون، سرکنسول چین در اربیل، روز اول سپتامبر ۲۰۲۶ با قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان، دیدار و درباره وضعیت کنونی منطقه و همکاری‌های دوجانبه گفت‌وگو کرد. ژانگ جیان‌شین، معاون سرکنسول چین در اربیل، نیز در این دیدار حضور داشت.

سرکنسول چین در این دیدار با اشاره به ادامه درگیری‌ها و بحران‌های منطقه‌ای گفت که شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، پس از آغاز دور جدید درگیری‌های منطقه، چهار پیشنهاد برای حفظ و تقویت صلح و ثبات در خاورمیانه و همچنین چهار اصل برای پیشبرد حل مسئله فلسطین ارائه کرده است.

لیو جون تأکید کرد که این پیشنهادها موضع مستمر چین برای حمایت از صلح و پایان دادن به درگیری‌ها را نشان می‌دهد و رویکرد پکن برای کمک به کشورهای منطقه در مسیر دستیابی به صلح و ثبات را تبیین می‌کند.

سرکنسول چین در اربیل همچنین با اشاره به ادامه درگیری‌های منطقه‌ای، از اقلیم کردستان خواست مانند گذشته توجه ویژه‌ای به تأمین امنیت و حفاظت از کارکنان و نهادهای چینی در منطقه داشته باشد.

بر اساس گزارش وزارت خارجه چین، قباد طالبانی نیز ضمن استقبال از مواضع و پیشنهادهای شی جین‌پینگ درباره مسائل خاورمیانه، از نقش شرکت‌های چینی در توسعه اقتصادی و اجتماعی اقلیم کردستان تمجید کرد.

معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان گفت در سال‌های اخیر شمار زیادی از شرکت‌های چینی در اقلیم فعالیت کرده و سهم قابل توجهی در توسعه اقتصادی و اجتماعی این منطقه داشته‌اند.

طالبانی تأکید کرد که اقلیم کردستان نگرانی‌های چین را با اهمیت دنبال می‌کند و برای تأمین امنیت و حفاظت از کارکنان و نهادهای چینی در اقلیم، تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت.

این دیدار در شرایطی انجام شده است که چین در سال‌های اخیر حضور اقتصادی خود در عراق و اقلیم کردستان را گسترش داده و شرکت‌های چینی در بخش‌های مختلف اقتصادی این منطقه فعالیت دارند. محتوای منتشرشده از سوی وزارت خارجه چین نشان می‌دهد که در کنار مناسبات اقتصادی، مسئله امنیت منافع و کارکنان چینی نیز به یکی از محورهای گفت‌وگوی مستقیم پکن و اربیل تبدیل شده است.