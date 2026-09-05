«خوشه صنعتی فرش دستباف» در کردستان اجرا می شود

سرویس کردستان - سرپرست مرکز ملی فرش ایران از قرار گرفتن اجرای الگوی جامع «خوشه صنعتی فرش دستباف» در کردستان در دستور کار این مرکز خبر داد و گفت: این طرح با هدف توسعه زنجیره ارزش فرش استان اجرا می شود و می تواند به الگویی برای سایر استان های کشور تبدیل شود.

به گزارش کرد پرس، محمدمهدی فرشچی در دیدار با مدیر پروژه زنجیره ارزش فرش دستباف استان کردستان، با اشاره به ظرفیت ها و پیشینه این استان در حوزه فرش دستباف، اظهار کرد: برای استفاده مطلوب از توانمندی های بومی و رونق تولید، باید از روش های سنتی فاصله گرفت و برنامه ریزی علمی و مبتنی بر ظرفیت های هر منطقه را در دستور کار قرار داد.

وی بر ضرورت انجام مطالعات آمایش سرزمینی در حوزه فرش تأکید کرد و افزود: شناسایی ظرفیت های هر منطقه و انجام مطالعات امکان سنجی دقیق می تواند به تعریف هویت ها و مزیت های سرمایه گذاری در نقاط مختلف استان کمک کند و زمینه را برای توسعه هدفمند این هنر ـ صنعت فراهم سازد.

سرپرست مرکز ملی فرش ایران با اشاره به برنامه های این مرکز برای کردستان، بیان کرد: اجرای جامع و همه جانبه «خوشه صنعتی فرش دستباف» در استان در دستور کار قرار گرفته است تا از طریق آن، ظرفیت های موجود در بخش های مختلف زنجیره تولید، فرآوری، عرضه و صادرات فرش به شکل منسجم تری فعال شود.

فرشچی همچنین توسعه بازارهای هدف و تسهیل صادرات را از محورهای مهم برنامه های مرکز ملی فرش برای کردستان دانست و گفت: حضور هدفمند فعالان فرش استان در نمایشگاه های بین المللی باید با جدیت دنبال شود و در این میان، بازار اقلیم کردستان عراق به دلیل ظرفیت های موجود، از اولویت ویژه ای برخوردار است.

وی، بهره گیری از ظرفیت بازارچه های مرزی را یکی دیگر از راهکارهای توسعه تجارت فرش عنوان کرد و افزود: تسهیل تجارت از مسیر بازارچه های مرزی و همچنین تأمین پایدار مواد اولیه، از جمله موضوعاتی است که برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان زنجیره ارزش فرش استان باید مورد توجه قرار گیرد.

سرپرست مرکز ملی فرش ایران با اشاره به چالش های فعالان حوزه فرش دستباف کردستان، بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی و نهادهای قانون گذار برای رفع موانع تأکید کرد.

او ادامه داد: مقرر شده است با تشکیل کارگروه تخصصی فرش استان و با حضور مسئولان ارشد استانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مشکلات و موانع پیش روی فعالان زنجیره ارزش فرش کردستان بررسی و برای رفع آنها تصمیم گیری شود.

فرشچی اظهار کرد: توسعه فرش دستباف در کردستان نیازمند یک نگاه جامع به تمام حلقه های این زنجیره است و نمی توان تنها بر تولید تمرکز کرد؛ بلکه موضوعاتی مانند مواد اولیه، آموزش، سرمایه گذاری، بازاریابی، صادرات و دسترسی به بازارهای هدف نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.

در این نشست، فقیری، مدیر پروژه زنجیره ارزش فرش دستباف استان کردستان نیز گزارشی از وضعیت موجود، چالش ها و دستاوردهای این حوزه ارائه کرد و آمادگی مسئولان و فعالان استانی برای اجرای طرح های توسعه ای و برنامه های پایلوت مرکز ملی فرش ایران را اعلام کرد.

براساس مباحث مطرح شده در این نشست، اجرای مطالعات آمایش سرزمینی، توسعه خوشه صنعتی فرش دستباف، تقویت حضور در بازارهای بین المللی، استفاده از ظرفیت بازارچه های مرزی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های اجرایی و قانون گذار از مهم ترین محورهای برنامه ریزی برای توسعه فرش دستباف در کردستان خواهد بود.