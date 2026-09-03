بحران آب دهگلان زیر سایه تناقض مسئولان؛ «آلودگی» یا «کیفیت آب پایین»؟

سرویس کردستان - مردم دهگلان در حالی چند روزی است که با مشکلات آب از قطعی گرفته تا آلودگی آن مواجه شده اند که مسئولان درگیر تناقضات بوده و هرکدام دلایلی مختلفی را عامل بروز این مشکل می دانند.

به گزارش کرد پرس، چند روزی است مردم شهرستان دهگلان با قطعی و آلودگی آب مواجه شده اند و با انتشار تصاویر و فیلم از آب آلوده ای که در لوله کشی ها جاری است معترض بوده و خواستار رفع مشکل و پاسخ گویی در این زمینه هستند.

هرچند بررسی ها نشان می دهد که تا این لحظه مشکل به نسبت رفع شده اما هنوز نگرانی مردم ادامه دارد. باتوجه به اینکه دهگلان جزو دشت های ممنوعه بوده و به تنش آبی و کمبود آب دچار هست، آب شرب آن مدتی است از طریق سد آزاد که به سد قوچم انتقال داده شده تأمین می شود و بنا بر گفته کارشناسان به دلیل اینکه هنوز تصفیه خانه متعارف برای این سد ساخته نشده پس نگرانی بابت تکرار این وضعیت همچنان وجود دارد.

فرماندار: آلودگی نیست و بوی بد است

در همین زمینه فرماندار دهگلان در پاسخ به خبرنگار کردپرس علت قطعی آب را در بوی بدی دانست که در سد قوچم وجود دارد. «آلودگی آبی وجود ندارد و مشکل در بوی بدی بود که از سد قوچم وجود داشت. ما برای انتقال آب از فیلتر شنی استفاده می کنیم و چون این فیلتر ها توانایی رفع بو را ندارند برای همین این مشکل به وجود آمد».

«سودابه ضرغام نژاد» با تأکید بر اینکه مشکل در حال حاضر رفع شده از توقف انتقال آب سد قوچم به مدار خبر داد. «ما تا زمان رفع این مشکل پنج حلقه چاه علاوه بر چاه های موجود را وارد شبکه کردیم تا کمبود آب حل شود و دیگر از سد قوچم آبی وارد مدار نخواهد شد مگر اینکه اطمینان حاصل کنیم مشکلی نیست».

آبفا: آلودگی به دلیل انتقال از سد قوچم است

با وجود آنکه فرماندار دهگلان مدعی است آلودگی آبی وجود ندارد و بلکه مشکل در بوی بد آب است اما رئیس آبفای دهگلان در مصاحبه ای اعلام داشته که علت مشکل آب در آلودگی و پایین بودن کیفیت آب سد قوچم است.

به گفته ‌‌«آرش مرادی» نصف بیشتر آب شرب دهگلان از سد قوچم تأمین می شود و چون کیفیت آب این سد پایین آمده ما به خاطر سلامت مردم مجبوریم که فعلاً آب انتقالی را وارد مدار نکنیم و از آب چاه ها استفاده کنیم و برای اینکه مخازن آبی ذخیره شوند ناچار به قطع آب در چند ساعت از شبانه روز هستیم تا ذخیره سازی داخل مخزن انجام شود.

او از نبود تصفیه خانه متعارف برای انتقال آب خبر داد و آلودگی آب را مربوط به منگنز سد دانست. «ما از سطح تهتانی سد، آب انتقال می دهیم و منگنز در این سطح ته نشین می شود و با فیلتر شنی که هست یک تصفیه موقت در این سطح صورت می گیرد و تا زمانی که تصفیه خانه متعارف ساخته نشود مشکل آب رفع نخواهد شد».

مرادی از توقف ورود آب سد به مدار گفت و تأکید کرد که چون آب انتقالی مشکل دارد تا رفع کامل آلودگی آن وارد مدار نمی شود.

معاون اجرایی سد قوچم: آب آلودگی میکروبی ندارد

این تناقض ها در حالی ادامه دارد که معاون اجرایی سد قوچم، دلیل تغییر رنگ و بوی آب را واکنش ذرات معلق موجود در آب و داخل خط انتقال عنوان کرد.

«نوید عفیفی» در مصاحبه با خبرنگار کرد پرس، با بیان اینکه آبفا دارای آزمایشگاه مستقل برای بررسی کیفیت آب است، اطمینان داد که آب مشکل میکروبی ندارد.

طبق اعلام متولیان بخش کیفیت آب، آب مشکل آلودگی میکروبی ندارد و آنچه اتفاق افتاده، ناشی از واکنش ذرات معلق موجود در آب بوده که موجب تغییر رنگ، کاهش شفافیت و تغییر بوی آب شده و خوشبختانه از روز گذشته وضعیت رنگ و بوی آب اصلاح شده است.

او با اشاره به استفاده از تصفیه موقت در دهگلان، احداث تصفیه خانه متعارف را ضروری دانست. «پیش از ورود آب سد به شبکه، تصفیه موقت آب با استفاده از فیلتر شنی در دهگلان انجام می‌شود. احداث تصفیه‌خانه متعارف با ظرفیت متناسب با طرح آبرسانی به شهرهای قروه و دهگلان، در پای سد قوچم و در ابتدای سامانه آبرسانی پیش‌بینی شده و با تأمین اعتبار لازم، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد».

به گفته معاون اجرایی سد قوچم این طرح علاوه بر انتقال آب، احداث، نصب و راه‌اندازی تصفیه‌خانه را نیز در برنامه دارد، اما به دلیل کمبود اعتبارات، عملیات اجرایی این بخش متوقف مانده است.

عفیفی همچنین از بهره‌برداری صددرصدی خط انتقال آب از سد قوچم به شهر دهگلان خبر داد. «بخشی از مسیر انتقال آب از دهگلان به قروه نیز لوله‌گذاری شده و عملیات خاک‌برداری محل احداث تصفیه‌خانه هم انجام شده است».

او میزان اعتبار مورد نیاز برای پروژه را سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و بر تسریع در تخصیص این اعتبارات برای تکمیل پروژه و رفع تنش آبی شهرهای قروه و دهگلان تأکید کرد.

پناه بردن به راهکارهای خطرناک

ادامه این تناقض ها در بحث مشکل پیش آمده برای آب دهگلان در حالی است که متولیان امر به جای حل مشکل اصلی به رویکردی خطرناک پناه برده اند. طبق اعلام نظر کارشناسان مرتبط منابع آب زیرزمینی دهگلان افت شدید داشته و هرگونه برداشت از آن خطرناک بوده و باید متوقف شود.

اما آن طور که فرماندار دهگلان گفته برای حل مشکل آب، چاه های جدید به مدار اضافه شده اند و این یعنی برداشت بیشتر از آبخوان ها و فشار بیشتر به منابع زیرزمینی و خطر فرونشست و کاهش بیشتر آب های زیرزمینی! آیا بهتر نبود به جای این راهکارهای کوتاه مدت پرخطر، اعتبار لازم برای ساخت تصفیه خانه متعارف را تأمین می کردند تا دیگر مردم دچار نگرانی نشوند؟!