کردپرس
تولید ۴۳ هزار تن گوشت مرغ در کردستان طی پنج ماه امسال
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ۰۹:۵۴ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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تولید ۴۳ هزار تن گوشت مرغ در کردستان طی پنج ماه امسال

سرویس کردستان - رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان از تولید ۴۳ هزار تن گوشت مرغ در این استان طی پنج ماه نخست امسال خبر داد و گفت: تأمین نهاده، خرید مرغ و تنظیم بازار از برنامه های در دست اجرا برای حمایت از تولیدکنندگان و تأمین نیاز بازار است.

به گزارش کرد پرس، سعدی نقشبندی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: تلاش می شود ضمن حمایت از تولیدکنندگان بخش مرغداری، ذخایر مورد نیاز استان نیز تأمین شود تا روند تولید استمرار داشته باشد و بازار با کمبود مرغ مواجه نشود.

وی از خرید تضمینی حدود یک هزار و ۳۰۰ تن مرغ منجمد از مرغداران استان طی سال جاری خبر داد و افزود: ارزش این میزان خرید بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان وضعیت ذخیره و تأمین نهاده های دامی در استان را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: در حال حاضر نهاده های مورد نیاز واحدهای تولیدی در وضعیت مناسبی قرار دارد و تلاش می شود این روند تداوم داشته باشد.

نقشبندی با اشاره به ظرفیت کردستان در حوزه تولید مرغ گفت: این استان در حال حاضر در شمال غرب کشور رتبه نخست تولید مرغ را دارد و این ظرفیت، زمینه مناسبی برای توسعه صنعت مرغداری و افزایش تولید در استان فراهم کرده است.

وی تأکید کرد: استمرار حمایت از تولیدکنندگان، تأمین نهاده های مورد نیاز و مدیریت ذخایر از جمله اقداماتی است که می تواند به پایداری تولید و تنظیم بازار گوشت مرغ در استان کمک کند.

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