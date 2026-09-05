کردپرس
پیش بینی برداشت ۴۷۰ تن آفتابگردان آجیلی در دهگلان
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ۱۱:۵۳ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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پیش بینی برداشت ۴۷۰ تن آفتابگردان آجیلی در دهگلان

سرویس کردستان - رئیس جهاد کشاورزی شهرستان دهگلان از اختصاص ۲۱۰ هکتار از اراضی آبی این شهرستان به کشت آفتابگردان آجیلی خبر داد و گفت: پیش بینی می شود امسال ۴۵۰ تا ۴۷۰ تن از این محصول برداشت شود.

به گزارش کرد پرس، مسعود حیدریان در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: کشت آفتابگردان آجیلی طی سال های اخیر در شهرستان دهگلان و منطقه لیلاخ مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته و سطح زیرکشت این محصول نیز هر سال روند افزایشی داشته است.

وی افزود: آفتابگردان آجیلی از جمله محصولاتی است که می توان آن را در تناوب با غلاتی مانند گندم و جو کشت کرد و این شیوه تناوب می تواند در مدیریت و کنترل برخی علف های هرز مؤثر باشد.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان دهگلان ادامه داد: البته کشت آفتابگردان در تناوب با برخی محصولات پهن برگ مانند کلزا و چغندرقند چندان توصیه نمی شود، چرا که این محصولات دارای علف های هرز مشترک هستند و می توانند مشکلاتی را در مدیریت علف های هرز ایجاد کنند.

حیدریان با اشاره به سطح زیرکشت آفتابگردان آجیلی در سال جاری گفت: حدود ۲۱۰ هکتار از اراضی آبی شهرستان به کشت این محصول اختصاص یافته و پیش بینی می شود از این سطح ۴۵۰ تا ۴۷۰ تن محصول برداشت شود.

وی اضافه کرد: هزینه تولید مناسب، امکان کشت در تناوب با برخی محصولات زراعی و استقبال بازار از آفتابگردان آجیلی از جمله عواملی است که موجب توجه بیشتر کشاورزان منطقه به این محصول شده است.

رئیس جهاد کشاورزی دهگلان بیان کرد: توسعه کشت آفتابگردان آجیلی می تواند به رونق اقتصادی بخش کشاورزی منطقه کمک کند و تداوم استقبال کشاورزان از این محصول، ظرفیت دهگلان و منطقه لیلاخ را برای تبدیل شدن به یکی از مناطق مهم تولید آفتابگردان آجیلی افزایش می دهد.

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