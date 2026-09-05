کردپرس
بازداشت چهار متهم آدم ربایی مسلحانه در مریوان
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ۰۹:۴۰ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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بازداشت چهار متهم آدم ربایی مسلحانه در مریوان

سرویس کردستان - رئیس کل دادگستری استان کردستان از بازداشت چهار متهم به آدم ربایی مسلحانه در شهرستان مریوان در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد.

به گزارش کرد پرس، محمد جباری در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: در پی وقوع یک فقره آدم ربایی توسط قاچاقچیان کالا در شهرستان مریوان، چهار متهم این پرونده در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: این افراد شامگاه چهارشنبه ۱۱ شهریورماه در شهرستان مریوان با ارتکاب آدم ربایی مسلحانه، یکی از کارکنان اداره گمرک این شهرستان را مورد ضرب و جرح قرار دادند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان ادامه داد: پس از وقوع این حادثه، با ورود دادستانی مریوان و صدور دستورات قضایی لازم، تیمی از کارآگاهان پلیس اطلاعات و پلیس آگاهی شهرستان عملیات شناسایی و دستگیری متهمان را در دستور کار قرار داد.

جباری با بیان اینکه متهمان در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شدند، گفت: پس از انجام اقدامات قانونی، برای هر چهار متهم قرار بازداشت موقت صادر و آنان روانه زندان شدند.

وی تاکید کرد: حفظ آرامش روحی و روانی مردم استان کردستان از اولویت های دستگاه قضایی است و با مرتکبان جرایم خاص و خشن و افرادی که موجب برهم زدن نظم و امنیت عمومی شوند، برخورد قانونی، قاطع و بازدارنده خواهد شد.

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