بازداشت چهار متهم آدم ربایی مسلحانه در مریوان

به گزارش کرد پرس، محمد جباری در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: در پی وقوع یک فقره آدم ربایی توسط قاچاقچیان کالا در شهرستان مریوان، چهار متهم این پرونده در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: این افراد شامگاه چهارشنبه ۱۱ شهریورماه در شهرستان مریوان با ارتکاب آدم ربایی مسلحانه، یکی از کارکنان اداره گمرک این شهرستان را مورد ضرب و جرح قرار دادند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان ادامه داد: پس از وقوع این حادثه، با ورود دادستانی مریوان و صدور دستورات قضایی لازم، تیمی از کارآگاهان پلیس اطلاعات و پلیس آگاهی شهرستان عملیات شناسایی و دستگیری متهمان را در دستور کار قرار داد.

جباری با بیان اینکه متهمان در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شدند، گفت: پس از انجام اقدامات قانونی، برای هر چهار متهم قرار بازداشت موقت صادر و آنان روانه زندان شدند.

وی تاکید کرد: حفظ آرامش روحی و روانی مردم استان کردستان از اولویت های دستگاه قضایی است و با مرتکبان جرایم خاص و خشن و افرادی که موجب برهم زدن نظم و امنیت عمومی شوند، برخورد قانونی، قاطع و بازدارنده خواهد شد.