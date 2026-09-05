اختصاص ۹۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه مناطق مرزی جوانرود
به گزارش کردپرس؛ جلسه کمیته برنامهریزی شهرستان جوانرود با حضور هوشیار عبداللهزاده، فرماندار شهرستان، جهانگیر شاهینی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد.
در این جلسه، وضعیت جذب اعتبارات سال ۱۴۰۴، اعتبارات مصوب سال جاری و اولویتهای عمرانی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت پیگیری جدی دستگاهها برای جذب و هزینهکرد بهموقع منابع تأکید شد.
بر اساس گزارش ارائهشده در جلسه، مجموع اعتبارات مصوب شهرستان جوانرود در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱۴ میلیارد تومان بوده که از این میزان، حدود ۶۶ میلیارد تومان معادل ۵۸ درصد تخصیص یافته است.
بخشی از اعتبارات تخصیصنیافته به دلیل شرایط خاص و محدودیتهای ناشی از شرایط جنگی محقق نشده و بخشی نیز به گفته مسئولان، به دلیل ضعف در پیگیری برخی دستگاههای اجرایی بوده است.
در سال گذشته، دستگاههای آبفا، جهاد کشاورزی، راهداری، آموزش و پرورش، منابع طبیعی و بنیاد مسکن عملکرد بهتری در جذب اعتبارات داشتند و آبفا تنها دستگاهی بود که توانست ۱۰۰ درصد اعتبار خود را جذب کند.
مجموع اعتبارات مصوب شهرستان جوانرود در سال جاری به ۱۷۳ میلیارد و ۵۱۸ میلیون تومان رسیده است.
همچنین ۹۰ میلیارد تومان اعتبار از محل درآمدهای مبادلات مرزی برای مناطق مرزی شهرستان در نظر گرفته شده که قرار است برای تقویت زیرساختهای اشتغال هزینه شود.
این افزایش اعتبارات، در شرایطی است که مسئولان شهرستان بر تعریف پروژههای اولویتدار و جلوگیری از پراکندهکاری در هزینهکرد منابع تأکید دارند.
در کمیته برنامهریزی شهرستان، پنج حوزه به عنوان اولویتهای اصلی هزینهکرد اعتبارات سال جاری تعیین شد.
تأمین زیرساختهای آب، توسعه و بهسازی راهها، اجرای طرحهای هادی روستایی، پروژههای عمرانی شهری و تقویت بخش کشاورزی از مهمترین محورهای تعیینشده برای تخصیص اعتبارات هستند.
فرماندار جوانرود در این نشست با تأکید بر ضرورت جذب کامل اعتبارات گفت: منابعی که برای شهرستان اختصاص پیدا میکند، باید با پیگیری جدی دستگاههای اجرایی جذب و در پروژههای مشخص هزینه شود.
هوشیار عبداللهزاده افزود: از این پس وضعیت پیگیری و جذب اعتبارات دستگاههای اجرایی به صورت ماهانه در کمیته برنامهریزی شهرستان بررسی میشود و مدیران موظف هستند گزارش عملکرد خود را ارائه کنند.
وی با هشدار به دستگاههای کمکار تصریح کرد: در صورت سهلانگاری در پیگیری و جذب اعتبارات، سهم دستگاه مربوطه کاهش پیدا میکند و این منابع به دستگاههایی که عملکرد بهتر و پیگیری بیشتری دارند اختصاص خواهد یافت.
عبداللهزاده همچنین بر ضرورت تعریف دقیق پروژهها تأکید کرد و گفت: پروژهها باید مشخص، شفاف و قابل ارزیابی باشند تا میزان پیشرفت فیزیکی و نحوه هزینهکرد اعتبارات آنها بهطور دقیق قابل نظارت باشد.
وی افزود: کار کمیته برنامهریزی نباید به تصویب اعتبار محدود شود، بلکه روند اجرای پروژهها از زمان تعریف و ابلاغ اعتبار تا تخصیص، جذب منابع و تکمیل پروژه باید به صورت مستمر دنبال شود.
در ادامه جلسه، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه و مدیران دستگاههای اجرایی نیز گزارشی از وضعیت اعتبارات و پروژههای در دست اجرا ارائه کردند.
در پایان بر جذب حداکثری اعتبارات، تسریع در اجرای پروژههای عمرانی، نظارت بر هزینهکرد منابع و پاسخگویی دستگاههای اجرایی تأکید شد.
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