خاموشی قلمِ «مصیبت کُرد بودن»؛ عبدالله کیخسروی درگذشت

سرویس کردستان - عبدالله کیخسروی، نویسنده، مترجم و منتقد ادبی سقزی و صاحب اثر شناخته شده «مصیبت کُرد بودن»، پس از سال ها فعالیت فرهنگی و ادبی، پس از یک دوره طولانی بیماری، ساعاتی پیش در میان حزن و اندوه شهروندان، درگذشت.

به گزارش کرد پرس، کیخسروی از چهره های فعال و دغدغه مند عرصه فرهنگ و ادبیات بود که بخش قابل توجهی از عمر خود را به نویسندگی، ترجمه، نقد ادبی و پرداختن به مسائل فرهنگی، اجتماعی و هویتی کوردستان اختصاص داد و آثار و نوشته های متعددی از او به یادگار مانده است.

«مصیبت کُرد بودن»؛ این کتاب روایتی از یک تجربه تاریخی و هویتی و از شناخته شده ترین آثار عبدالله کیخسروی است؛ اثری با نگاهی انتقادی و اجتماعی که به تجربه زیسته کوردها و بخشی از مسائل هویتی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی آنان می پردازد.

این اثر، بازتاب دهنده دغدغه نویسنده درباره وضعیت و چالش های هویتی و اجتماعی کوردهاست و تلاش می کند بخشی از این تجربه تاریخی و فرهنگی را در قالب روایت و تحلیل بازتاب دهد. کتاب مذکور طی سه دهه گذشته چندین بار در داخل و خارج از کشور تجدیدچاپ شده است.

از دیگر آثار کیخسروی می توان به ترجمه کتاب «۳ قصیده در باب انجماد» اثر رفێق سابیر، اشاره کرد. او همچنین چندین رمان نوشته بود که برخی از آن ها منتشر شده و شماری نیز تاکنون به چاپ نرسیده اند.

کیخسروی در کنار نویسندگی و ترجمه، مقالات و نقدهای متعددی در مجلات تخصصی منتشر کرد. از جمله نوشته های او می توان به «من و همه قهرمان هایم» درباره حسن شیرزاد، «سیری دشوار در سلوک دولت آبادی» و «عبوری آسان از جسدهای شیشه ای کیمیایی» و ... اشاره کرد.

عبدالله کیخسروی در سال های فعالیت فرهنگی خود، با قلمی دغدغه مند و نگاهی انتقادی، بخشی از مسائل و پرسش های ادبی، هنری و اجتماعی جامعه را بازتاب داد و آثارش بخشی از کارنامه فرهنگی و ادبی سقز و کوردستان را شکل داده است.