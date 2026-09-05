ثبت 6091 تماس با اورژانس ۱۱۵ کردستان در یک هفته

سرویس کردستان - رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از ثبت ۶ هزار و ۹۱ تماس مردمی و انجام یک هزار و ۴۴۱ مأموریت امدادی توسط نیروهای اورژانس ۱۱۵ استان طی یک هفته خبر داد.

به گزارش کرد پرس، بابک هدایی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: در بازه زمانی هفتم تا سیزدهم شهریورماه، کارشناسان و نیروهای عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی کردستان به ۶ هزار و ۹۱ مورد تماس مردمی پاسخ دادند.

وی افزود: در این مدت یک هزار و ۴۴۱ مأموریت امدادی توسط تیم های عملیاتی اورژانس برای ارائه خدمات فوریت های پزشکی به بیماران و مصدومان انجام شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: کارشناسان مرکز دیسپچ اورژانس نیز در این بازه زمانی ۸۱۷ مورد مشاوره تلفنی به هم استانی ها ارائه کردند.

هدایی گفت: از مجموع مأموریت های انجام شده، ۵۱۵ مورد مربوط به حوادث ترافیکی، ۱۵۴ مورد مربوط به بیماران قلبی، ۸۵ مورد مربوط به بیماران تنفسی، ۳۴ مورد مربوط به بیماران دیابتی و ۲۰ مورد نیز مربوط به مشکلات مغزی بوده است.

وی در ادامه از مدیریت و هماهنگی ۱۵۰ مورد اعزام تخصصی بیماران در این مدت خبر داد و افزود: از این تعداد، ۱۳۵ مورد مربوط به انتقال بیماران به مراکز درمانی داخل استان و ۱۵ مورد مربوط به اعزام بیماران به مراکز درمانی خارج از استان بوده است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان بیان کرد: اعزام های داخل استان با هدف دسترسی بیماران به خدمات درمانی تخصصی در مراکز تابعه دانشگاه انجام شد و بیماران نیازمند خدمات فوق تخصصی و امکانات درمانی پیشرفته تر نیز به مراکز درمانی خارج از استان منتقل شدند.

هدایی با اشاره به فعالیت شبانه روزی نیروهای اورژانس پیش بیمارستانی استان خاطرنشان کرد: اورژانس ۱۱۵ کردستان به صورت مستمر در حال پاسخگویی به تماس های مردمی، ارائه مشاوره تخصصی و امدادرسانی به بیماران و مصدومان در سراسر استان است.

وی تأکید کرد: مدیریت و هماهنگی مناسب برای اعزام بیماران به مراکز درمانی مورد نیاز، نقش مهمی در دسترسی سریع، ایمن و به موقع آنان به خدمات تخصصی و فوق تخصصی دارد.