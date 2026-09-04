سرویس سوریه - فرمانده یگان‌های مدافع زنان (YPJ) اعلام کرد که در دیدارهای هفته گذشته با احمد الشرع، رئیس‌ دولت موقت سوریه، به این نیرو گفته شده است که نیروهای YPJ نمی‌توانند به‌صورت یک نیروی سازمان‌یافته در ارتش سوریه ادغام شوند. به گفته نوروز احمد، YPJ اکنون در حال مذاکره با وزارت کشور سوریه است تا امکان حفظ ساختار سازمان‌یافته این نیرو در قالب نیروهای عملیات ویژه این وزارتخانه فراهم شود.

به گزارش کردپرس، «نوروز احمد» فرمانده یگان‌های مدافع زنان (YPJ) اعلام کرد که این نیرو در مذاکرات خود با دولت جدید سوریه خواستار حفظ ساختار سازمان‌یافته و حضور نیروهایش در قالب یک تیپ یا گردان مستقل در ارتش سوریه بوده است، اما این پیشنهاد از سوی دمشق رد شده است. او افزود YPJ که بیش از یک هزار و ۵۰۰ نیرو دارد، اکنون پیشنهاد پیوستن به نیروهای عملیات ویژه وزارت کشور را مطرح کرده و منتظر پاسخ نهایی دولت سوریه است.

نوروز احمد در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز در یک پایگاه نظامی در قامشلو اظهار داشت که YPJ به دلیل تجربه و توانایی‌های نظامی خود خواهان پیوستن به ارتش سوریه بوده است.

او گفت: «هدف ما این بود که به ارتش بپیوندیم، زیرا نیروهای ما تجربه و تخصصی دارند که به آنها اجازه می‌دهد به‌صورت سازمان‌یافته و در قالب یک تیپ یا گردان مستقل از خود دفاع کنند.»

به گفته فرمانده YPJ، این نیرو شرط کرده بود که ساختار آن حفظ شود، نیروهایش به مناطق مختلف پراکنده نشوند و به گروه‌های کوچک تقسیم نشوند؛ با این حال، این پیشنهاد از سوی طرف سوری پذیرفته نشده است.

تلاش YPJ برای پیوستن به وزارت کشور

پس از مخالفت دمشق با حضور سازمان‌یافته YPJ در ارتش، این نیرو مذاکرات خود را با وزارت کشور سوریه ادامه داده است تا راهی برای حفظ ساختار منسجم نیروهایش پیدا کند.

احمد گفت YPJ پیشنهاد داده است که نیروهای این یگان به نیروهای «عملیات ویژه» وزارت کشور بپیوندند؛ گزینه‌ای که به گفته او، با آموزش‌ها و توانایی‌های نیروهای YPJ تناسب بیشتری دارد و می‌تواند زمینه افزایش حضور زنان در نیروهای امنیتی سوریه را که عمدتاً از مردان تشکیل شده‌اند، فراهم کند.

او افزود: «هنگامی که با وزارت کشور گفت‌وگو کردیم، به آنها گفتیم نیروهای ما بیش از هزار و ۵۰۰ مبارز دارند و پرسیدیم آیا همه این نیروها ادغام خواهند شد یا خیر.» احمد اعلام کرد که انتظار دارد طی روزهای آینده پاسخ مشخصی از سوی وزارت کشور دریافت کند.

وزارتخانه‌های دفاع و کشور سوریه در زمان انتشار گزارش رویترز به پرسش‌های این خبرگزاری درباره مذاکرات با YPJ پاسخ نداده بودند.

با این حال، «نورالدین البابا» سخنگوی وزارت کشور سوریه روز جمعه گذشته به شبکه روداو گفته بود که نیروهای YPJ در وزارت کشور پذیرفته خواهند شد، اما درباره نوع وظایف و ساختار حضور آنها جزئیاتی ارائه نکرد. او همچنین گفته بود نیروهای این وزارتخانه در سراسر سوریه مستقر خواهند شد و محدود به یک منطقه خاص نخواهند بود.

پیشنهادهای قبلی برای زنان YPJ

بر اساس اطلاعات افراد آگاه از مذاکرات، مقام‌های سوری در اوایل سال جاری پیشنهاد کرده بودند نیروهای YPJ به واحد پلیس گردشگری وزارت کشور بپیوندند؛ واحدی که پیش‌تر نیز زنان در آن حضور داشته‌اند.

به گفته این منابع، YPJ این پیشنهاد را نپذیرفته است. با این حال، سخنگوی YPJ انجام چنین پیشنهادی را رد کرده و گفته است که چنین پیشنهادی هیچ‌گاه به این نیرو ارائه نشده است.

آینده نامشخص نیروهای زن کُرد

آینده YPJ پس از تحولات سیاسی و نظامی سوریه همچنان نامشخص است. این نیرو در جریان جنگ علیه داعش به یکی از شناخته‌شده‌ترین یگان‌های نظامی زنان در جهان تبدیل شد و در کنار یگان‌های مدافع خلق (YPG) و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در نبردهای شمال و شرق سوریه مشارکت داشت.

پس از سقوط حکومت بشار اسد در اواخر سال ۲۰۲۴ و روی کار آمدن دولت جدید به رهبری نیروهای اسلام‌گرا، دمشق تلاش کرد گروه‌های مسلح مختلف را تحت کنترل ساختارهای رسمی دولت قرار دهد.

در همین چارچوب، نیروهای دموکراتیک سوریه نیز اخیراً منحل و بخشی از نیروهای آن در ساختارهای وزارت دفاع سوریه ادغام شدند. همچنین «مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور موقت سوریه منصوب شد. با این حال، زنان تاکنون جایگاه مشخصی در ساختار جدید وزارت دفاع سوریه پیدا نکرده‌اند.

نگرانی کُردها از دولت جدید سوریه

مذاکرات درباره آینده YPJ در شرایطی انجام می‌شود که بی‌اعتمادی بخش‌هایی از جامعه کُرد سوریه نسبت به دولت جدید همچنان ادامه دارد.

بخشی از کُردها با اشاره به خشونت‌های مرگبار نیروهای وابسته به دولت علیه اقلیت‌ها در سال ۲۰۲۵ و همچنین سابقه احمد الشرع در رهبری شاخه سوری القاعده پیش از قطع ارتباط با این گروه، نسبت به آینده حقوق و جایگاه خود در سوریه جدید ابراز نگرانی کرده‌اند.

سرنوشت YPJ برای بسیاری از زنان کُرد نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا این نیرو به نمادی از نقش گسترده زنان در ساختارهای نظامی، سیاسی و اجتماعی مناطق تحت کنترل مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه تبدیل شده است.

«گوکسو چیاگر» یک نیروی ۲۰ ساله YPJ، در این باره گفت: «آنها همیشه زنان را ضعیف می‌بینند. ما به‌عنوان زنان، قدرت خود را از مردان نمی‌گیریم و از دولت کنونی نیز قدرت نمی‌گیریم. ما خواهان جایگاهی ویژه هستیم و بر آن پافشاری می‌کنیم.»

«پنابر باران» فرمانده ۳۱ ساله یکی از واحدهای YPJ نیز تأکید کرد که قانون اساسی سوریه باید به‌صراحت جایگاه و نقش این نیرو را تضمین کند.

او گفت: «تا امروز، ما هرگز منتظر کسی نمانده‌ایم تا از ما دفاع کند؛ ما زنان از خودمان دفاع کرده‌ایم.»

نقش زنان در ساختار مدیریت خودگردان

پیش از سقوط حکومت بشار اسد، مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه که از سال ۲۰۱۸ ساختارهای سیاسی و اداری خود را توسعه داده بود، منطقه را بر اساس مدلی مبتنی بر کنفدرالیسم دموکراتیک اداره می‌کرد.

این ساختار بر مشارکت مستقیم سیاسی، برابری حقوق زنان و مردان، جدایی دین از حکومت و حفاظت از محیط زیست تأکید داشته و به دلیل افزایش نقش زنان در نهادهای سیاسی و تصمیم‌گیری‌های محلی مورد توجه قرار گرفته است.

در همین چارچوب، YPJ به‌عنوان نیروی نظامی زنان در کنار دیگر نیروهای نظامی منطقه فعالیت کرده و حضور گسترده زنان در نهادهای نظامی، سیاسی و اجتماعی از ویژگی‌های اصلی ساختار مدیریت خودگردان در شمال و شرق سوریه محسوب می‌شود.