فردا شماری دیگر از اعضای SDF آزاد میشوند
به گزارش کردپرس، «سیامند عفرین» معاون فرمانده نیروهای امنیت عمومی استان حسکه اعلام کرد که در روزهای آینده ۵۱ نفر دیگر از نیروهای SDF که در بازداشت دولت موقت سوریه قرار دارند، آزاد خواهند شد. وی همچنین از آمادهسازی مقدمات بازگشت آوارگان سرهکانی خبر داد و گفت که طی چهار روز آینده یک هزار و ۳۵ خانواده آواره در قالب کاروان دوم به مناطق خود در این منطقه بازخواهند گشت.
سیامند عفرین در گفتوگو با روداو اظهار داشت که روند آزادی نیروهای SDF و بازگشت آوارگان در چارچوب توافقهای انجامشده میان دولت موقت سوریه و مدیریت خودگردان ادامه دارد.
وی اعلام کرد که کاروان دوم بازگشت آوارگان شامل ۱۰۳۵ خانواده خواهد بود که پس از انجام هماهنگیهای لازم به مناطق خود در سرهکانی بازمیگردند. پیش از این، نخستین کاروان بازگشت شامل ۴۱۰ خانواده، در تاریخ ۱۰ آگوست ۲۰۲۶ به سرهکانی بازگشته بود.
آزادی بیش از ۱۵۰۰ نفر از زمان امضای توافق
دولت موقت سوریه پیشتر در ۲۴ مه ۲۰۲۶ نزدیک به ۱۰۰ نفر از نیروهای SDF را آزاد کرد که شماری از نیروهای یگانهای مدافع زنان (YPJ) نیز در میان آنان حضور داشتند.
آزادی این افراد بخشی از توافق گستردهای برای پایان دادن به پرونده بازداشتشدگان میان دو طرف عنوان شده است. این روند در راستای اجرای توافقی انجام میشود که در ۲۹ دسامبر سال گذشته امضا شد.
بر اساس گزارشها، تاکنون شش گروه از نیروهای SDF که در اختیار دولت سوریه بودند، آزاد شدهاند و شمار کلی افرادی که از زمان امضای توافق تاکنون آزاد شدهاند، به بیش از ۱۵۰۰ نفر رسیده است.
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