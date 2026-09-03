ترکیه نام مظلوم عبدی را از فهرست تروریسم حذف کرد

سرویس سوریه - وزارت کشور ترکیه نام «مظلوم عبدی» از مقامات کُرد سوری را از فهرست افراد تحت تعقیب تروریستی حذف کرد؛ اقدامی که پس از انتصاب وی به عنوان مشاور نهاد ریاست‌جمهوری سوریه صورت گرفت و از سوی تحلیلگران نشانه‌ای از تغییر رویکرد آنکارا در قبال تحولات سیاسی جدید سوریه ارزیابی می‌شود.

به گزارش کردپرس، وزارت کشور ترکیه روز پنج‌شنبه ۳ سپتامبر ۲۰۲۶، نام مظلوم عبدی را که پیش‌تر با عناوین و اتهامات مختلف در فهرست افراد تحت تعقیب تروریستی این کشور قرار داشت، از این فهرست حذف کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دولت موقت سوریه وی را به عنوان مشاور نهاد ریاست‌جمهوری منصوب کرد و می‌تواند نشان‌دهنده تغییراتی در رویکرد آنکارا نسبت به ساختار سیاسی جدید سوریه و جایگاه کُردها در این کشور باشد.

بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، نام «مصطفی خلیل عبدی» معروف به مظلوم عبدی، پیش‌تر در فهرست افراد تحت تعقیب وزارت کشور ترکیه قرار داشت و برای وی اتهامات مرتبط با فعالیت‌های تروریستی مطرح شده بود.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که مظلوم عبدی در روزهای گذشته از سوی دولت موقت سوریه به یک سمت رسمی در ساختار ریاست‌جمهوری این کشور منصوب شده است. احمد شرع، رئیس‌ دولت موقت سوریه، روز ۲۸ آگوست ۲۰۲۶ با صدور فرمان ریاست‌جمهوری شماره ۱۶۴، عبدی را به عنوان مشاور نهاد ریاست‌جمهوری سوریه منصوب کرد.

حذف نام عبدی از فهرست ترکیه پیش‌تر در مورد سیپان حمو نیز رخ داده بود. حمو پس از آنکه به سمت ارشد در وزارت دفاع سوریه منصوب شد، از فهرست افراد تحت تعقیب تروریستی ترکیه خارج شد.

مقام‌های رسمی ترکیه تاکنون به‌طور مستقیم درباره حذف نام مظلوم عبدی از این فهرست اظهارنظر نکرده‌اند، اما تحلیلگران این اقدام را در چارچوب تحولات سیاسی و موازنه‌های جدید منطقه و همچنین روند دیپلماتیک میان آنکارا و دولت جدید دمشق ارزیابی می‌کنند.

این تحول همچنین پس از اعلام پایان فعالیت مستقل نیروهای دموکراتیک سوریه(SDF) رخ داد. مظلوم عبدی روز ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ اعلام کرد که مأموریت و ساختار SDF به عنوان یک تشکل نظامی مستقل پایان یافته است؛ اقدامی که در چارچوب روند ادغام نیروهای این ساختار در نهادهای دولت سوریه انجام شد.

انتصاب عبدی به عنوان مشاور ریاست‌جمهوری سوریه و حذف نام وی از فهرست تروریسم ترکیه، در شرایطی صورت گرفته که آینده روابط میان دمشق و نیروهای کُرد و همچنین نحوه ادغام ساختارهای نظامی و سیاسی شمال و شرق سوریه همچنان یکی از موضوعات مهم تحولات این کشور است.