کُردها باید در تمامی نهادهای دولتی صاحب حق باشند

به گزارش کردپرس، «شیخ احمد نواف جربا» نماینده استان حسکه در پارلمان سوریه ضمن تشریح آخرین تحولات سیاسی و اقتصادی سوریه، از تلاش‌ها برای حل بحران نان و ادغام اقتصادی مناطق شمال و شرق سوریه با دمشق خبر داد و گفت نهادهای قضایی و اداری در حسکه و قامشلو دوباره فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. جربا همچنین فرمان شماره ۱۳ ریاست‌جمهوری درباره حقوق و هویت کُردها را گامی تاریخی دانست و تأکید کرد کَُردها باید در نظام آموزشی، وزارتخانه‌ها، ارتش و سایر نهادهای دولتی حضور داشته باشند و از حق آموزش به زبان مادری خود برخوردار شوند.

«شیخ احمد نواف الجربا» نماینده استان حسکه در پارلمان سوریه در ابتدای گفت‌وگوی خود با شبکه روداو به بحران نان در منطقه جزیره پرداخت و گفت این بحران به باری سنگین برای مردم منطقه تبدیل شده است.

وی اظهار داشت که استفاده از «لیره جدید سوریه» در بازار، تأثیر مستقیمی بر قیمت نان و کالاهای اساسی گذاشته است.

جربا که در حال حاضر در دمشق حضور دارد، گفت با مسئولان بانک مرکزی و مراکز تجاری در حال مذاکره است تا راهکاری برای حل بحران نان و مشکلات اقتصادی پیدا شود.

نماینده پارلمان سوریه همچنین از ادامه روند ادغام اقتصادی مناطق شمال و شرق سوریه با دمشق خبر داد و این روند را برای ایجاد ثبات در منطقه مهم دانست.

وی تأکید کرد مردم منطقه نباید در زمینه تأمین نان و کالاهای اساسی متحمل خسارت شوند و افزود دولت موقت سوریه در حال کار روی طرحی جدید است که بر اساس آن لیره جدید به شکل گسترده وارد بازار خواهد شد و بحران نان نیز پایان خواهد یافت.

بازگشایی دادگستری و اداره ثبت احوال

جربا در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نهادهای قضایی و اداری در استان حسکه و شهر قامشلو پرداخت.

وی اعلام کرد پس از برگزاری نشست‌های شورای استان، تصمیم گرفته شده است کاخ دادگستری و اداره ثبت احوال در منطقه بار دیگر بازگشایی شوند.

جربا درباره مشکلاتی که در گذشته میان طرف‌های مختلف ایجاد شده بود، گفت: «در دوره گذشته برخی اختلافات میان افراد به وجود آمد. در زندان‌های قامشلو و حسکه نیز حضور برخی افراد خوب و برخی افراد بد باعث ایجاد بحران‌هایی شد.»

وی افزود: «اما اکنون با حمایت مظلوم عبدی و طرف‌های دیگر، تلاش می‌کنیم تمامی امور اداری و قضایی دوباره از سر گرفته شود.»

به گفته جربا، بازگشایی این نهادها فرصت مهمی برای مردم منطقه فراهم می‌کند تا امور رسمی و اداری خود را بدون مانع پیگیری کنند.

تأکید بر حقوق کٌُردها و فرمان شماره ۱۳

نماینده حسکه در پارلمان سوریه در ادامه درباره حقوق شهروندی کُردها و فرمان شماره ۱۳ ریاست‌جمهوری که درباره جمعیت و هویت کُردها صادر شده است، اظهارنظر کرد.

جربا این فرمان را گامی تاریخی برای کُردها دانست و گفت می‌تواند زمینه‌ای برای حل مسئله هویت آنان فراهم کند.

وی با اشاره به پیشینه همزیستی کُردها و اعراب عشیره شمر گفت این دو گروه قرن‌ها در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند.

جربا اظهار کرد: «برادران کُرد ما در بحران‌های زیادی قرار داشته‌اند. حفظ هویت آنها همواره برای ما یک مسئله اساسی بوده است.»

وی افزود نمایندگان پارلمان برای همه مردم سوریه فعالیت می‌کنند، اما در مورد کُردها خواسته‌های مشخصی وجود دارد تا حقوق شهروندی آنان به‌طور کامل به رسمیت شناخته شود.

حمایت از آموزش به زبان کُردی

جربا در پاسخ به پرسشی درباره آموزش به زبان کُردی، حمایت خود را از این موضوع اعلام کرد.

وی گفت پس از صدور فرمان ریاست‌جمهوری و تدوین برنامه جدید آموزشی، دیگر نباید مانعی در برابر استفاده از زبان کُردی در عرصه آموزش وجود داشته باشد.

جربا خواستار آن شد که زبان کُردی در مناطق کُردنشین و دیگر مناطقی که کُردها در آن زندگی می‌کنند، به بخشی از نظام آموزشی تبدیل شود.

وی گفت: «کُردها می‌خواهند به زبان خود تحصیل کنند و این حق طبیعی آنهاست. زبان کُردی، فرهنگ و تاریخ کُردها بخشی از غنای سوریه است.»

او افزود که در پارلمان از تبدیل زبان کُردی به بخشی از نظام آموزشی حمایت می‌شود و دولت سوریه نیز آماده است در حوزه‌های فرهنگی و آموزشی گام‌هایی در این زمینه بردارد تا کُردها بتوانند به زبان مادری خود آموزش ببینند.

تأکید بر روابط کُردها و عشیره شمر

جربا همچنین با اشاره به روابط تاریخی کُردها و عشیره شمر گفت این دو گروه تنها همسایه نیستند، بلکه قرن‌هاست مانند برادر در روستاها و شهرهای مشترک در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند.

وی گفت از زمان آغاز تحولات و اعتراضات سوریه، حدود ۱۴ تا ۱۵ سال پیش، کُردها و اعضای عشیره شمر در بسیاری از موارد برای مقابله با ظلم و حفاظت از منطقه در کنار یکدیگر بوده‌اند.

جربا سیاست خود در دمشق و حسکه را مبتنی بر همزیستی مشترک دانست و خطاب به کُردها گفت: «کُردها برادران ما هستند. هر حقی که شمر داشته باشد، کُردها نیز باید داشته باشند.»

وی تأکید کرد کُردها باید در ارتش سوریه، وزارتخانه‌ها و ساختارهای مدیریتی کشور حضور داشته باشند.

استفاده از متخصصان کُرد در نهادهای دولتی

نماینده پارلمان سوریه در ادامه بر ظرفیت‌های علمی و تخصصی جامعه کرد تأکید کرد.

به گفته جربا، کُردها در بخش‌های مختلف جامعه از توانمندی‌های قابل توجهی برخوردارند و در میان آنان پزشکان، مهندسان، وکلا و دانشگاهیان موفق بسیاری وجود دارند.

وی گفت هدف این است که از این متخصصان در نهادهای دولتی استفاده شود.

جربا افزود: «هدف ما این است که این متخصصان کُرد را در نهادهای دولتی فعال کنیم. آنها باید در بخش‌های دفاعی، داخلی و تمامی وزارتخانه‌ها مسئولیت داشته باشند. حقوق و وظایف آنها مانند هر شهروند سوری دیگری است.»

وی در پایان گفت‌وگو ضمن ارسال سلام به مردم اقلیم کردستان، مسعود بارزانی و نچیروان بارزانی، بر روابط تاریخی میان آنان و اقلیم کردستان تأکید کرد.

جربا همچنین از تیم روداو برای رساندن صدای مردم منطقه به جهان تشکر کرد و به زبان کُردی از دل‌بخویین دارا، مجری روداو، قدردانی کرد و گفت آنان همواره آماده‌اند برای حمایت و خدمت به مردم منطقه تلاش کنند.