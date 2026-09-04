کردپرس
کشف ۵۰  کیلوگرم شیشه در آذربایجان غربی
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ ۱۲:۱۷ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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کشف ۵۰  کیلوگرم شیشه در آذربایجان غربی

سرویس آذربایجان غربی- فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از  کشف ۵۰ کیلوگرم  شیشه  با تلاش ماموران گمنام پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان های سردشت و پیرانشهر، خبر داد

 به گزارش کردپرس، سردار جمال سلمانی اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان های سردشت و  پیرانشهر،  از فعالیت فردی در خصوص انتقال محموله مواد مخدر با یک دستگاه خودرو از شرق کشور مطلع و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

او افزود: مأموران با تشکیل چندین اکیپ ضمن هماهنگی با مرجع قضائی نسبت به شناسایی متهم اقدام و  در بازرسی از خودروی وی،  مقدار ۵۰ کیلو گرم مواد مخدر از نوع شیشه که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود، کشف  شد.

 فرمانده انتظامی استان در ادامه تصریح کرد: در اين راستا یک متهم دستگير و یک دستگاه خودرو توقیف که پس از تشکيل پرونده جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفی شد.

 سردار سلمانی در پایان با تقدیر از همکاری های خوب و به موقع مردمی با پلیس، گفت:  شهروندان در صورت اطلاع از هر گونه فعاليت غيرقانوني، مراتب را در اسرع وقت از طريق تلفن 110 به پلیس اطلاع دهند و همچنین شماره تلفن 197 پليس آماده دريافت نظرات، پيشنهادات و تقدير شما همشهريان عزيز از عملكرد پليس مي باشد.

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