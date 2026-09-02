انفجار در شهر بنش ادلب؛ شمار کشتهها به ۵ نفر رسید
به گزارش کردپرس، انفجارهای شدیدی حدود ساعت ۱۴ روز اول سپتامبر در شهر بنش در حومه ادلب رخ داد و صدای آنها در بخشهای مختلف شهر شنیده شد. شدت انفجارها موجب نگرانی ساکنان شد و گزارشهای اولیه از وقوع انفجار در انبارهای نگهداری سلاح و مهمات در داخل شهر حکایت داشت.
در ساعات اولیه، علت دقیق انفجارها مشخص نبود و منابع مختلف گزارشهای متفاوتی درباره منشأ آن منتشر کردند. برخی اطلاعات اولیه احتمال دادند که انفجارها در یک خودروی حامل مواد منفجره رخ داده باشد.
اداره بهداشت ادلب در گفتوگو با خبرگزاری رسمی سوریه (SANA) اعلام کرد که شمار جانباختگان این حادثه به پنج نفر رسیده است.
پیش از اعلام این آمار، اداره وضعیت اضطراری و مدیریت بحران استان ادلب اعلام کرده بود که در پی چند انفجار شدید و پیدرپی، دو نفر کشته و پنج نفر زخمی شدهاند.
با افزایش شمار قربانیان، عملیات امدادرسانی و بررسی محل حادثه ادامه یافت. تاکنون اطلاعات رسمی و قطعی درباره علت وقوع انفجارها، نوع مواد منفجره و چگونگی نگهداری آنها منتشر نشده است.
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