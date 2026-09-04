مدیر سومو: صادرات نفت اقلیم کردستان بدون تخفیف و با قیمت ۸۵ تا ۸۷ دلار انجام میشود
به گزارش کردپرس علی نزار، مدیر شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو)، در گفتوگویی با شبکه «الاولی» اعلام کرد: عراق در ماه اوت گذشته بالاترین میزان صادرات نفت خود را از زمان آغاز بحران در ماه مارس به ثبت رسانده و میانگین صادرات نفت این کشور به حدود ۲ میلیون بشکه در روز رسیده است.
دراومیدیا در گزارشی نوشته است که بیشتر نفت عراق از طریق سه مسیر صادر میشود که همه آنها در معرض خطر حمله از سوی سپاه پاسداران ایران یا مواجهشدن با بازرسی و تحقیقات آمریکا قرار دارند.
عراق با مدیریت مناسب توانسته شرکتهایی را شناسایی کند که بهصورت دقیق و حرفهای عملیات انتقال نفت را انجام میدهند و میتوانند از سواحل عمان عبور کنند.
تاکنون هیچ حادثهای برای این شرکتها ثبت نشده و آنها با طرفهای تحریمشده یا مشکوک وارد معامله نشدهاند. نفت خام به انبار «زباله» در نزدیکی سواحل صحار منتقل میشود و سپس بهسرعت به بصره بازگردانده میشود تا امکان انتقال محمولههای بیشتری فراهم شود.
درآمدهای پیشبینیشده به حدود ۴.۵ میلیارد دلار میرسد که بالاترین میزان درآمد ثبتشده از زمان آغاز جنگ در ماه مارس گذشته خواهد بود.
این موفقیت حاصل سیاست بازاریابی شرکت سومو و شناسایی خریدارانی است که توانایی اجرای معاملات و انتقال نفت را دارند.
در حال حاضر سه مسیر یا خط کشتیرانی در تنگه هرمز وجود دارد. مسیر نخست، مسیر ایران است که از بندرعباس و بنادر ایران آغاز میشود و پس از عبور از این مسیر، کشتیها با بازرسی و توقیف احتمالی از سوی آمریکاییها مواجه میشوند تا مشخص شود آیا مالکان کشتیها به طرفهای ایرانی پولی پرداخت کردهاند یا خیر.
مسیر دوم، خط میانی است که به آبهای ایران نزدیکتر بوده و مسیر خطرناکی محسوب میشود. ایران تهدید کرده است که در این مسیر مین دریایی وجود دارد.
مسیر سوم، مسیر عمان است که در جنوب تنگه هرمز و در نزدیکی جزیره مسندم قرار دارد. این مسیر تا حدودی آرامتر است و از عمق مناسبی برخوردار است و کشتیهایی با ظرفیت حمل نزدیک به دو میلیون بشکه نفت میتوانند از آن عبور کنند؛ با این حال، سپاه پاسداران همواره کشتیهایی را که از این مسیر عبور میکنند به حمله تهدید کرده است.
شرکتهایی که نفت عراق را خریداری میکنند، خودشان عملیات انتقال را انجام میدهند و تاکنون این روند را بهدرستی اجرا کردهاند. ما تاکنون نشنیده و ندیدهایم که این شرکتها به سمت مسیرهای مشکوکی حرکت کرده باشند که موجب اعمال تحریم علیه آنها شود؛ چه علیه خود شرکتهای حملونقل و چه علیه شرکت نفتی طرف معامله.
در ماه اوت، ۷۰ میلیون بشکه نفت از بصره از طریق دریا صادر شده است؛ موضوعی که از سوی مؤسسه جهانی «پلاتس» نیز مستند شده است.
بر اساس دادههای مؤسسه پلاتس، نفت عراق حدود ۷۰ درصد از کل نفتی را تشکیل داده که از تنگه هرمز عبور کرده است؛ آن هم در شرایطی که وضعیت امنیتی پیرامون این تنگه همچنان ناآرام است.
این موفقیت به جذب شرکتهای پاک و معتبر بازمیگردد؛ زیرا سومو تنها با شرکتهای معتبر و فاقد تحریم همکاری میکند و با شرکتهای تحریمشده یا مشکوک و همچنین شرکتهایی که احتمال میرود در آینده مشمول تحریم شوند، وارد معامله نمیشود.
آزمایش آب خط لوله عراق-ترکیه انجام شده و نتایج آن مثبت بوده است. این خط لوله بهگونهای طراحی شده که ظرفیت صادرات روزانه تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت را داشته باشد.
اقدامات اصلاحی و فنی پیشرفتهای که انجام دادهایم، امکان صادرات ۳۰۰ هزار بشکه نفت را فراهم کرده است و اکنون روند پر کردن خط لوله با نفت در حال انجام است.
برنامهای برای افزایش صادرات وجود دارد و اقلیم کردستان میتواند میزان صادرات نفت خود را به ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد.
هر بشکه نفت صادراتی اقلیم کردستان با قیمت ۸۵ تا ۸۷ دلار به فروش میرسد و هیچ تخفیفی در قیمت آن اعمال نمیشود.
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