ورود نیروهای جدید دولت سوریه به استان حسکه به معنای وقوع تحول جدیدی نیست

سرویس سوریه - معاون استاندار حسکه اعلام کرد نیروهای جدید وابسته به وزارت کشور سوریه که به استان حسکه اعزام شده‌اند، در شهرهای قامشلو، دیرک و دیگر مناطق این استان مستقر خواهند شد. وی هدف از اعزام این نیروها را تقویت ظرفیت‌های امنیتی استان دانست و تأکید کرد که این اقدام به معنای وقوع تحول جدیدی نیست، بلکه در چارچوب افزایش نیروهای مورد نیاز حسکه انجام شده است.

به گزارش کردپرس، «احمد هلالی» معاون استاندار حسکه اعلام کرد نیروهای جدیدی که اخیراً وارد استان حسکه شده‌اند، تحت نظارت وزارت کشور و نهادهای امنیتی سوریه فعالیت خواهند کرد و در قامشلو، دیرک و سراسر استان حسکه مستقر می‌شوند. هلال همچنین درباره بحران برق در استان گفت با مداخله و اقدامات جدید، وضعیت برق بهبود خواهد یافت و انتظار می‌رود این مشکل در آینده نزدیک برطرف شود.

هلالی در گفت‌وگو با «روداو» درباره ورود نیروهای جدید به حسکه و وضعیت امنیتی این استان اظهار کرد که این نیروها وابسته به وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی سوریه هستند.

وی در پاسخ به این پرسش که نیروهای واردشده به حسکه متعلق به چه نهادی هستند و در کدام مناطق مستقر خواهند شد، گفت حسکه نیز مانند دیگر استان‌های سوریه اداره می‌شود و نیروهای جدید به‌عنوان بخشی از نیروهای وابسته به وزارت کشور و دستگاه امنیتی سوریه در این استان فعالیت خواهند کرد.

معاون استاندار حسکه افزود: «بخشی از این نیروها پیش‌تر اعضای نیروهای امنیت داخلی بودند که به دولت پیوسته بودند.»

هلالی تأکید کرد که ورود این نیروها یک رویداد جدید محسوب نمی‌شود و هدف اصلی، تأمین نیاز استان به نیروی بیشتر است.

به گفته وی، نیروهای جدید با خودروها و تجهیزات نظامی خود وارد مناطق مختلف شده‌اند و قرار است در قامشلو، دیرک و سراسر استان حسکه مستقر شوند.

وعده حل بحران برق در حسکه

معاون استاندار حسکه همچنین درباره وضعیت برق در این استان و قطع کامل آن در برخی مناطق گفت که وضعیت برق پیش از این نیز نامناسب بوده و ساختار مربوط به تأمین برق از استقلال کافی برخوردار نبوده است.

وی افزود که با اقدامات و مداخلات جدید، شرایط برق در استان به شکل قابل توجهی بهبود خواهد یافت و مشکل برق نیز در آینده نزدیک حل خواهد شد.