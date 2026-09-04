خبر نویسنده: 3248 ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ ۱۲:۰۳ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
مالکی: اگر به توئیتهای ترامپ گوش دهید، حتی برای آب خوردن هم باید رضایت او را بپرسید
نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون عراق، با انتقاد از آنچه دخالت آمریکا در روند سیاسی عراق خواند، گفت: «اگر به توئیتهای ترامپ گوش دهید، به مرحلهای میرسید که حتی وقتی میخواهید آب بخورید باید بپرسید آیا ترامپ راضی است یا نه»؛ او تأکید کرد که وضعیت سیاسی عراق اکنون به همین شکل درآمده است.
به گزارش کردپرس نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون عراق، اعلام کرد که پیشتر در چارچوب هماهنگی گفته است اگر جریانهای سیاسی به توئیتهای دونالد ترامپ گوش دهند، در نهایت حتی برای نوشیدن آب نیز باید بدانند که آیا ترامپ با آن موافق است یا خیر.
سایت دراومیدیا نوشته است که مالکی در یک گفتوگوی تلویزیونی اظهار کرد: «اکنون وضعیت به همین شکل است؛ میگویند دولت را تشکیل دهید، وزارتخانههای خالی را تکمیل کنید، اما در نهایت تشکیل دولت به تأخیر افتاد.»
وی پیشتر نامزد تصدی نخستوزیری عراق بود، اما در پی فشارهای دونالد ترامپ، چارچوب هماهنگی از نامزدی او صرفنظر کرد و در نهایت «علی زیدی» بهعنوان نامزد این چارچوب جایگزین وی شد و مأمور تشکیل دولت عراق شد.
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