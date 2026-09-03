بازگشایی گذرگاه مرزی کوبانی برای اقتصاد منطقه ضروری است

سرویس سوریه - «فرهاد شاهین» نماینده پارلمان سوریه با تأکید بر اهمیت بازگشایی گذرگاه مرزی میان کوبانی و کردستان ترکیه، این اقدام را برای اقتصاد منطقه ضروری دانست و خواستار اجرای طرح انتقال آب فرات به کوبانی شد. وی همچنین درباره گسترش مواد مخدر، وضعیت زندانیان، آموزش زبان کُردی و به رسمیت شناختن رسمی دانشگاه کوبانی از سوی دولت سوریه اظهارنظر کرد.

به گزارش کردپرس، «فرهاد شاهین» نماینده کوبانی در پارلمان سوریه در گفت‌وگویی با اشاره به مشکلات خدماتی، اجتماعی و آموزشی در منطقه کوبانی، بر ضرورت رسیدگی به بحران آب، بازگشایی گذرگاه مرزی کوبانی، مقابله با گسترش مواد مخدر و توسعه آموزش زبان کُردی تأکید کرد و خواستار به رسمیت شناختن رسمی دانشگاه کوبانی از سوی دولت موقت سوریه شد.

«فرهاد شاهین» نمایبنده کوبانی در پارلمان سوریه درباره مشکل آب در کوبانی اظهار کرد که در دوره حکومت حزب بعث سوریه، طرحی برای انتقال آب فرات به کوبانی وجود داشت، اما این طرح اجرا نشد و در نهایت برای منطقه «صفیره» منتقل شد.

وی با تأکید بر اهمیت حیاتی اجرای این پروژه برای منطقه گفت: «باید تصمیم انتقال آب گرفته شود تا نسل‌های آینده نیز بتوانند از آن بهره‌مند شوند.»

این نماینده پارلمان سوریه همچنین بازگشایی گذرگاه مرزی میان کردستان ترکیه و کوبانی را برای اقتصاد منطقه بسیار مهم دانست و اعلام کرد که برای تحقق این هدف با تمام توان تلاش خواهند کرد.

هشدار درباره گسترش مواد مخدر

شاهین در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به گسترش مواد مخدر در کوبانی و دیگر شهرهای سوریه هشدار داد.

وی از کمیته بهداشت پارلمان سوریه خواست برای درمان مصرف‌کنندگان مواد مخدر، مراکز تخصصی ایجاد کند و همزمان اقدامات لازم برای جلوگیری از گسترش و توزیع مواد مخدر در جامعه را در دستور کار قرار دهد.

درخواست آزادی زندانیان بدون اتهام

نماینده پارلمان سوریه همچنین درباره بازداشت محمد برک و دیگر زندانیانی که به گفته وی مرتکب جرمی نشده‌اند، اظهار نظر کرد.

شاهین گفت استاندار حلب وعده داده است که این افراد در آینده نزدیک آزاد شوند. وی تأکید کرد: «هر کسی که مرتکب جرمی نشده باشد باید آزاد شود.»

او افزود در صورتی که نتیجه مثبتی در این زمینه حاصل نشود، موضوع را در کمیته دفاع پارلمان سوریه مطرح خواهند کرد.

انتقاد از محدودیت آموزش زبان کُردی

شاهین درباره وضعیت آموزش نیز از اختصاص تنها سه ساعت آموزش زبان کُردی در هفته انتقاد کرد و گفت این میزان کافی نیست و باید افزایش یابد.

وی این اقدام را یک نقطه آغاز دانست، اما تأکید کرد که بازگشت به شرایط دوران حکومت بعث دیگر امکان‌پذیر نیست.

شاهین همچنین خواستار به رسمیت شناخته شدن رسمی دانشگاه کوبانی از سوی دولت موقت سوریه شد و گفت: «دانشگاه کوبانی باید از سوی دولت به‌صورت رسمی به رسمیت شناخته شود.»