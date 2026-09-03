به گزارش کردپرس، فاروق سلیمانی بیان کرد: عملیات لایروبی و پاکسازی حدود ۲ کیلومتر از کانال‌ها و زهکش‌های منتهی به تالاب بین‌المللی کانی‌برازان این شهرستان با هدف تسهیل در انتقال آب و بهبود وضعیت آبی این تالاب آغاز شد.

سلیمانی اضافه کرد: با توجه به خشک بودن کانال‌ها و زهکش‌های منتهی به تالاب در این فصل، عملیات لایروبی و پاکسازی آنها در حال انجام است تا زمینه انتقال بهتر آب رودخانه و آب حاصل از بارش‌ها به تالاب فراهم شود.

او ادامه داد: این عملیات در ٣مسیر و با استفاده از یک دستگاه بیل مکانیکی انجام می‌شود و در مجموع حدود ۲ کیلومتر از مسیرهای منتهی به تالاب لایروبی خواهد شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد ادامه داد: خاک برداشت‌شده از کانال‌ها نیز در حاشیه انهار انباشت می‌شود تا ضمن پاکسازی مسیر، امکان انتقال روان‌تر آب به سمت تالاب فراهم شود.

او درباره مسیرهای اجرای این طرح گفت: مسیر نخست به سمت ضلع شرقی تالاب به طول یک‌هزار و ۵۰۰ متر و عرض هشت متر، مسیر رودخانه قره به طول ۵۰۰ متر و عرض پنج متر و مسیر منتهی به دکل دیده‌بانی نیز به طول ۵۰۰ متر و عرض پنج متر لایروبی خواهد شد.

سلیمانی همچنین از برنامه‌ریزی برای رهاسازی یک میلیون مترمکعب آب از سمت سد مهاباد به سمت تالاب کانی‌برازان خبر داد و گفت: با هماهنگی‌های انجام شده، این میزان آب در نیمه دوم شهریورماه به سمت تالاب رهاسازی می‌شود.

او افزود: تامین این میزان آب می‌تواند نقش مهمی در بهبود شرایط تالاب و آماده‌سازی آن برای آغاز فصل مهاجرت پرندگان داشته باشد و شرایط مناسبی را برای حضور پرندگان آبزی و کنارآبزی در این زیستگاه فراهم کند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد با اشاره به وضعیت مناسب تالاب کانی‌برازان در سال جاری اظهار کرد: بارش‌های مناسب بهاره، احیای چشمه و پاکسازی و احیای زهکش‌های منتهی به تالاب موجب شده است این تالاب در آخرین ماه تابستان نیز از آب کافی برخوردار باشد.

سلیمانی ادامه داد: در حال حاضر پرندگان آبزی و کنارآبزی حاضر در تالاب از نظر دسترسی به آب و منابع غذایی در شرایط مطلوبی قرار دارند و وضعیت زیستگاهی کانی‌برازان نسبت به سال گذشته به شکل محسوسی بهتر است.