کردپرس
رهاسازی یک میلیون مترمکعب آب سد مهاباد برای تالاب کانی‌برازان
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ ۱۰:۵۰ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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رهاسازی یک میلیون مترمکعب آب سد مهاباد برای تالاب کانی‌برازان

سرویس آذربایجان غربی- رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد از برنامه‌ریزی برای رهاسازی یک میلیون مترمکعب آب از سمت سد مهاباد به سمت تالاب کانی‌برازان خبر داد.

به گزارش کردپرس، فاروق سلیمانی بیان کرد: عملیات لایروبی و پاکسازی حدود ۲ کیلومتر از کانال‌ها و زهکش‌های منتهی به تالاب بین‌المللی کانی‌برازان این شهرستان با هدف تسهیل در انتقال آب و بهبود وضعیت آبی این تالاب آغاز شد. 

سلیمانی اضافه کرد: با توجه به خشک بودن کانال‌ها و زهکش‌های منتهی به تالاب در این فصل، عملیات لایروبی و پاکسازی آنها در حال انجام است تا زمینه انتقال بهتر آب رودخانه و آب حاصل از بارش‌ها به تالاب فراهم شود.

او ادامه داد: این عملیات در ٣مسیر و با استفاده از یک دستگاه بیل مکانیکی انجام می‌شود و در مجموع حدود ۲ کیلومتر از مسیرهای منتهی به تالاب لایروبی خواهد شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد ادامه داد: خاک برداشت‌شده از کانال‌ها نیز در حاشیه انهار انباشت می‌شود تا ضمن پاکسازی مسیر، امکان انتقال روان‌تر آب به سمت تالاب فراهم شود.

او درباره مسیرهای اجرای این طرح گفت: مسیر نخست به سمت ضلع شرقی تالاب به طول یک‌هزار و ۵۰۰ متر و عرض هشت متر، مسیر رودخانه قره به طول ۵۰۰ متر و عرض پنج متر و مسیر منتهی به دکل دیده‌بانی نیز به طول ۵۰۰ متر و عرض پنج متر لایروبی خواهد شد.

سلیمانی همچنین از برنامه‌ریزی برای رهاسازی یک میلیون مترمکعب آب از سمت سد مهاباد به سمت تالاب کانی‌برازان خبر داد و گفت: با هماهنگی‌های انجام شده، این میزان آب در نیمه دوم شهریورماه به سمت تالاب رهاسازی می‌شود.

او افزود: تامین این میزان آب می‌تواند نقش مهمی در بهبود شرایط تالاب و آماده‌سازی آن برای آغاز فصل مهاجرت پرندگان داشته باشد و شرایط مناسبی را برای حضور پرندگان آبزی و کنارآبزی در این زیستگاه فراهم کند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد با اشاره به وضعیت مناسب تالاب کانی‌برازان در سال جاری اظهار کرد: بارش‌های مناسب بهاره، احیای چشمه و پاکسازی و احیای زهکش‌های منتهی به تالاب موجب شده است این تالاب در آخرین ماه تابستان نیز از آب کافی برخوردار باشد.

سلیمانی ادامه داد: در حال حاضر پرندگان آبزی و کنارآبزی حاضر در تالاب از نظر دسترسی به آب و منابع غذایی در شرایط مطلوبی قرار دارند و وضعیت زیستگاهی کانی‌برازان نسبت به سال گذشته به شکل محسوسی بهتر است.

 

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