آذربایجان غربی رتبه سوم تولید آلو در ایران را دارد
به گزارش کردپرس، محمد رضا اصغری با بیان اینکه عملیات برداشت آلو در ۴ هزار و ۲۶۰ هکتار از باغهای بارور استان آغاز شده است، اظهار کرد: تنوع ارقام کشتشده، از جمله «قطرهطلا»، «شابلون»، «سانتاروزا»، «آنجلینا» و ارقام بومی، موجب تولید محصولات باکیفیت و بازارپسند در استان شده است.
وی شهرستان ارومیه را قطب اصلی تولید این محصول در استان عنوان کرد و افزود: ارومیه به تنهایی نیمی از تولید آلو در آذربایجانغربی را تأمین میکند و پس از آن شهرستانهای میاندوآب، خوی، نقده و شاهیندژ در رتبههای بعدی قرار دارند.
اصغری با اشاره به تفاوت تقویم برداشت بر اساس نوع رقم (از زودرس تا دیررس) بیان کرد: محصولات تولیدی علاوه بر مصرف تازهخوری، نقش مهمی در صنایع تبدیلی همچون تولید لواشک و آلو خشک دارند که این امر ارزشافزوده قابلتوجهی برای باغداران استان به همراه داشته است.
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