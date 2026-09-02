آذربایجان غربی رتبه سوم تولید آلو در ایران را دارد

سرویس آذربایجان غربی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از آغاز فصل برداشت آلو در این استان خبر داد و گفت: استان با تولید سالانه ۵۰ هزار تن، جایگاه سوم تولید این محصول را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

به گزارش کردپرس، محمد رضا اصغری با بیان اینکه عملیات برداشت آلو در ۴ هزار و ۲۶۰ هکتار از باغ‌های بارور استان آغاز شده است، اظهار کرد: تنوع ارقام کشت‌شده، از جمله «قطره‌طلا»، «شابلون»، «سانتاروزا»، «آنجلینا» و ارقام بومی، موجب تولید محصولات باکیفیت و بازارپسند در استان شده است.

وی شهرستان ارومیه را قطب اصلی تولید این محصول در استان عنوان کرد و افزود: ارومیه به تنهایی نیمی از تولید آلو در آذربایجان‌غربی را تأمین می‌کند و پس از آن شهرستان‌های میاندوآب، خوی، نقده و شاهین‌دژ در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

اصغری با اشاره به تفاوت تقویم برداشت بر اساس نوع رقم (از زودرس تا دیررس) بیان کرد: محصولات تولیدی علاوه بر مصرف تازه‌خوری، نقش مهمی در صنایع تبدیلی همچون تولید لواشک و آلو خشک دارند که این امر ارزش‌افزوده قابل‌توجهی برای باغداران استان به همراه داشته است.