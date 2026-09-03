اسناد انتقال ۱.۵ میلیون لیتر گازوئیل کشف شد

سرویس کردستان - فرمانده انتظامی استان کردستان از انهدام یک باند سازمان یافته قاچاق سوخت و دستگیری چهار نفر از عوامل اصلی آن خبر داد.

به گزارش کرد پرس، سردار یحیی الهی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: مأموران پلیس در سال ۱۴۰۴ چهار دستگاه تانکر حامل ۱۱۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را در پایانه مرزی باشماق مریوان شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: قاچاقچیان قصد داشتند این محموله را در پوشش «روغن تصفیه مجدد» به عراق منتقل کنند که پیش از خروج از کشور متوقف شد.

فرمانده انتظامی استان کردستان ادامه داد: بررسی تخصصی اسناد و سوابق گمرکی نشان داد این افراد در قالب فعالیت های ظاهراً قانونی، اقدام به قاچاق گسترده سوخت یارانه ای کرده اند و اسناد مرتبط با انتقال یک میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر گازوئیل کشف شد.

سردار الهی ارزش سوخت قاچاق شده را ۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: چهار نفر از عوامل اصلی این باند دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

وی تأکید کرد: پلیس با استفاده از ظرفیت های اطلاعاتی، تخصصی و سامانه های گمرکی، فعالیت شبکه های سازمان یافته قاچاق سوخت را به صورت مستمر رصد و با آنها قاطعانه برخورد می کند.