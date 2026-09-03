گام بلند کردستان برای تکمیل ابرپروژه کریدور شمال به جنوب

به گزارش کرد پرس، کریدور شمال به جنوب که به عقیده شماری از کارشناسان اقتصادی فرصت تازه ای برای باز آفرینی شبکه لجستیکی کشور و چرخش تجارت از شمال به جنوب را رقم می زند، این روزها به مهم ترین دغدغه راهبردی و استراتژی مدیرکل راه و شهرسازی کردستان برای تکمیل این ابرپروژه تبدیل شده است.

امیر قادری در جریان بازدید از پروژه راه سقز با اشاره به اهمیت اقتصادی، اجتماعی وحتی فرهنگی این کلان پروژه در استان که اتمام آن پس از دو دهه از آغاز عملیات اجرایی به رویایی برای شهروندان کردستانی تبدیل شده است، وعده داد که برای تامین اعتبار وتسریع در زمان ساخت و بهره برداری آن تلاش مضاعف خواهد کرد.

او طول مسیر کریدور شمال به جنوب درکشور که از پنج استان می گذرد را یک هزار و۴۸۰ کیلومتر عنوان کرد و افزود: ۳۲۰ کیلومتر از طول مسیر کریدور شمال به جنوب در حوزه استان کردستان قرار دارد که اتمام آن می تواند فصل نوین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این استان رقم بزند.

به گزارش قادری از مجموع ۳۲۰ کیلومتراین کریدور تاکنون ۱۷۵ کیلومتر معادل ۵۴ درصد از طول مسیر این راه استراتژیک بهره برداری و زیر بار ترافیکی رفته است.

او ارزش روز این ۱۷۵ کیلومتررا ۴۳ هزارو ۷۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد و توضیح داد که برای اجرای هر کیلومتر از دوخطه این مسیر ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه می شود که با توجه به شرایط توپوگرافی منطقه ساخت راه در این استان به نسبت استان های مرکزی هزینه بر، است و این می طلبد که دولت دراختصاص و تخصیص اعتبار به کردستان نگاه متمایزتری داشته باشد.

به گزارش مدیرکل راه وشهرسازی کردستان هم اکنون ۱۱۸کیلومتر توسط ۹ پیمانکار با اعتبار ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در دست احداث است این در حالی است که امسال برای این میزان از اجرای کریدور شمال به جنوب تنها پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته که امید می رود با پیگیری آقای استاندار وهمت همیشه دلسوزانه وزیر راه وشهرسازی این سقف اعتبار افزایش یابد.

آنگونه که قادری گزارش داد تا پایان سال مالی امسال۴۰ کیلومتر راه درمحورهای استان احداث و زیر بار ترافیکی می رود که ۱۶ کیلومتر آن مربوط به ابرپروژه کریدور شمال به جنوب است.

او محورهای راه سنندج به مریوان، سقز به بانه و سنندج به همدان را با توجه به مناطق آزاد تجاری بانه و مریوان بسیار مهم دانست و معتقد است که تقویت کریدورهای ترانزیتی در این محورها گسترش همکاری با اقلیم کردستان عراق در زمینه واردات و صادرات کالاهای اساسی را تقویت و توسعه می بخشد.

مدیرکل راه و شهرسازی طول راه های بین شهری کردستان را یک هزارو ۸۶۳ کیلومتر و راه روستایی را شش هزارو ۱۸۳ کیلومتر عنوان کرد که تنها ۳ هزار و ۵۲۰ کیلومتر از مجموع راه روستایی در استان آسفالت و مابقی شوسه یا خاکی است.