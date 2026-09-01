بررسی پرونده کلاهبرداری میلیاردی با ۴۴۵ نفر شاکی در ارومیه

سرویس آذربایجان غربی- رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از رسیدگی به یک پرونده مهم کثیرالشاکی در یازدهمین جلسه مشورتی پیگیری پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی دادگستری استان آذربایجان غربی خبر داد.

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی در این باره گفت: شورای مشورتی برای موضوعات و پرونده‌های کثیر الشاکی و مهم در سطح استان و ملی در مباحثی مانند حقوق بیت المال، حقوق عامه و موضوعات امنیتی با ترکیب خاص و دستورالعمل ویژه پیش بینی شده است.

او افزود: در این حوزه استان اقدامات بسیار خوبی داشته و در جلسات مختلف پرونده‌های متعددی تجزیه و تحلیل شده است.

عتباتی بیان کرد: هم افزایی و همفکری در رسیدگی به پرونده‌های خاص و مهم بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند رسیدگی‌ها را قدرتمند و مستحکم پیش ببرد.

رییس کل دادگستری استان گفت: این جلسه با دستور رسیدگی به یک پرونده مهم و کثیر الشاکی با تعداد ۴۴۵ نفر شاکی با مبالغی بیش از ۱۴۴۰ میلیارد ریال کلاهبرداری تشکیل شده است تا با روشن شدن تمامی ابعاد موضوع، برای قضات رسیدگی کننده کمک شود تا تصمیم صحیح و متقن را با لحاظ دغدغه‌های قضایی اتخاذ نماید.

گفتنی است؛ در ادامه جلسه دستور جلسه مطرح و دادستان مرکز استان، نماینده شکات وکلای شکات و متهمین به بیان نقطه نظرات و مطالبات خود پرداختند و سپس سایر اعضای حاضر نیز درخصوص آن بحث و تبادل‌نظر نمودند و نظرات راهگشا ارائه و نتایج جمع‌بندی گردید.