آینده نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان پس از خروج آمریکا

سرویس جهان- کاهش احتمالی کمک‌های آمریکا به پیشمرگه‌ها در کنار خروج نیروهای این کشور از عراق و تشدید حملات پهپادی و موشکی، اقلیم کردستان را با آزمونی تازه برای حفظ توان نظامی و امنیتی خود روبه‌رو کرده است.

به گزارش کردپرس، مجله لانگ وار، وابسته به بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، در گزارشی به افزایش نگرانی‌ها در اقلیم کردستان درباره آینده حمایت نظامی و مالی آمریکا از نیروهای پیشمرگه پرداخته است. این نگرانی‌ها در شرایطی تشدید شده که آمریکا در حال کاهش حضور نظامی خود در عراق است و همزمان حملات پهپادی و موشکی به اقلیم کردستان ادامه دارد.

بی‌بی‌سی در ۲۹ اوت گزارش داد که دولت آمریکا قصد دارد حمایت نظامی مستقیم از نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان را متوقف کند. انتشار این خبر در آستانه پایان مهلت خروج نیروهای آمریکایی از عراق در ۳۰ سپتامبر، بحث گسترده‌ای را در اقلیم درباره پیامدهای کاهش حمایت واشنگتن به راه انداخته است.

حمایت آمریکا از نیروهای پیشمرگه در چارچوب تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت دفاع آمریکا و وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان ارائه می‌شود. این تفاهم‌نامه نخستین بار در سال ۲۰۱۶ امضا و در سال ۲۰۲۲ تمدید شد. هدف اصلی آن، حمایت از مشارکت پیشمرگه‌ها در مبارزه با داعش به عنوان بخشی از نیروهای امنیتی عراق و کمک به اصلاح ساختار وزارت پیشمرگه بود.

با این حال، از بهار سال ۲۰۲۶ گزارش‌هایی درباره کاهش شدید این کمک‌ها منتشر شد. بر اساس پیشنهاد بودجه آمریکا برای سال مالی ۲۰۲۷، کمک مستقیم به پیشمرگه‌ها که حدود ۶۱ میلیون دلار بود، ممکن است به صفر برسد. تنها حدود یک میلیون دلار برای نیازهای پزشکی در نظر گرفته شده است. در مقابل، نزدیک به ۱۱۹ میلیون دلار برای نیروهای دفاعی و ضدتروریسم دولت فدرال عراق اختصاص خواهد یافت.

این تغییر می‌تواند نشانه‌ای از تمایل واشنگتن برای انتقال تدریجی حمایت‌های امنیتی از اقلیم کردستان به دولت مرکزی عراق باشد. با این حال، هنوز مشخص نیست پایان تفاهم‌نامه کنونی به معنای پایان کامل همکاری نظامی آمریکا با اقلیم خواهد بود یا اینکه توافق جدیدی جایگزین آن خواهد شد.

مقام‌های اقلیم نیز در روزهای اخیر مواضع متفاوتی درباره آینده این همکاری داشته‌اند. وزارت پیشمرگه در ۲۹ اوت اعلام کرد که درباره قطع کمک‌های آمریکا اطلاعی دریافت نکرده است، اما یک روز بعد تأیید کرد که تفاهم‌نامه فعلی در ۳۰ سپتامبر به پایان می‌رسد.

شورش اسماعیل، وزیر پیشمرگه، گفت که این تفاهم‌نامه چهار سال پیش در ریاست اقلیم کردستان امضا شده و مدت آن در ماه سپتامبر به پایان می‌رسد و تمام مفاد آن نیز اجرا شده است.

با وجود پایان این توافق، مقام‌های اقلیم تأکید دارند که همکاری امنیتی با آمریکا نباید متوقف شود. ریبر احمد، وزیر داخلی حکومت اقلیم، از مذاکرات با پنتاگون برای ادامه حمایت واشنگتن خبر داده است. دفتر نخست‌وزیری اقلیم نیز اعلام کرده که پایان تفاهم‌نامه فعلی نباید به معنای پایان مشارکت راهبردی و همکاری میان آمریکا و اقلیم کردستان تلقی شود.

سفیر آمریکا نیز پیش‌تر گفته بود که حمایت مالی واشنگتن از اقلیم برای یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه از ابتدا موقتی در نظر گرفته شده بود. این موضع نشان می‌دهد که آمریکا کمک‌های خود را بیش از آنکه یک تعهد دائمی تلقی کند، بخشی از برنامه اصلاح و سازماندهی نیروهای پیشمرگه در چارچوب ساختار امنیتی عراق می‌داند.

نگرانی‌های امنیتی اقلیم در حالی افزایش یافته که بار دیگر اهدافی در اقلیم کردستان هدف حمله قرار گرفته است. در شب اول تا دوم سپتامبر، پهپادها مناطقی در اقلیم را هدف قرار دادند.

اداره مبارزه با تروریسم اقلیم نیز اعلام کرد که ائتلاف بین‌المللی ضد داعش ۱۰ پهپاد را سرنگون کرده است. برخی گزارش‌های محلی نیز از هدف قرار گرفتن یک بالن نظارتی خبر دادند، هرچند این ادعا به صورت مستقل تأیید نشده است.

بر اساس آمار مطرح‌شده در این گزارش، از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران در فوریه، اقلیم کردستان با بیش از هزار حمله پهپادی و موشکی مواجه شده است. بنابراین، بحث درباره آینده حمایت آمریکا در زمانی مطرح می‌شود که اقلیم با مجموعه‌ای از تهدیدهای امنیتی همزمان روبه‌رو است.

مسئله اصلی برای اربیل اکنون این است که خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از عراق تا چه اندازه به کاهش نقش امنیتی واشنگتن در اقلیم منجر خواهد شد. پایان حمایت مالی مستقیم از پیشمرگه‌ها می‌تواند منابع لازم برای اصلاح و توسعه این نیروها را کاهش دهد و در شرایطی که تهدیدهای خارجی افزایش یافته، توان بازدارندگی اقلیم را تحت فشار قرار دهد.

با این حال، پایان تفاهم‌نامه فعلی الزاماً به معنای پایان روابط امنیتی آمریکا و اقلیم کردستان نیست. مقام‌های اقلیم همچنان در تلاش‌اند تا از طریق مذاکرات با واشنگتن، چارچوب جدیدی برای ادامه همکاری ایجاد کنند.

در مجموع، تحولات اخیر نشان می‌دهد که اقلیم کردستان در آستانه مرحله‌ای تازه در روابط امنیتی خود با آمریکا قرار گرفته است که در آن واشنگتن به دنبال کاهش حضور نظامی مستقیم خود در عراق است. این در حالی است که اربیل تلاش می‌کند همکاری راهبردی و حمایت امنیتی آمریکا را، حتی در قالبی متفاوت، حفظ کند. همزمانی این روند با تشدید حملات پهپادی و موشکی به اقلیم کردستان، اهمیت این مذاکرات را برای آینده امنیت اقلیم دوچندان کرده است.