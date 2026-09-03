کردپرس
۴۱۰ موتورخانه مشترکان گاز در کردستان هوشمندسازی شد
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ ۱۱:۳۴ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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۴۱۰ موتورخانه مشترکان گاز در کردستان هوشمندسازی شد

سرویس کردستان - مدیرعامل شرکت گاز کردستان گفت: ۴۱۰ سامانه هوشمند امسال با هزینه شرکت گاز روی موتورخانه مشترکان این استان نصب شده و اجرای این طرح همچنان ادامه دارد.

به گزارش کرد پرس، احمد فعله گری در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: سامانه های هوشمند نصب شده متناسب با دمای محیط و شرایط بیرونی، میزان گرمایش ساختمان را تنظیم می کنند و در زمان هایی که نیازی به گرمایش وجود ندارد، به صورت هوشمند میزان فعالیت سیستم را کاهش داده یا آن را خاموش می کنند.

وی افزود: اجرای این طرح با هدف افزایش بهره وری، مدیریت مصرف انرژی و کاهش مصرف گاز در موتورخانه های مشترکان انجام می شود.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان ادامه داد: طی سه سال گذشته سه هزار و ۲۸۵ واحد موتورخانه در استان به صورت رایگان اصلاح و بهینه سازی شده است.

فعله گری با بیان اینکه بهینه سازی موتورخانه ها نقش موثری در مدیریت مصرف انرژی دارد، گفت: اجرای این اقدامات می تواند حداقل بین ۱۰ تا ۱۵ درصد در کاهش مصرف گاز مؤثر باشد.

وی همچنین از اجرای طرح هایی برای مشارکت مشترکان پرمصرف در مدیریت انرژی خبر داد و اظهار کرد: تلاش شرکت گاز این است که با فرهنگ سازی و آموزش روش های کاهش مصرف، ظرفیت مشترکان پرمصرف را به سرمایه ای برای مدیریت انرژی تبدیل کند.

فعله گری افزود: در قالب این طرح، شرکت های دارای صلاحیت به عنوان رابط میان شرکت گاز و مشترکان پرمصرف فعالیت خواهند کرد و با بررسی وضعیت ساختمان ها و تجهیزات، راهکارهای مناسب برای کاهش مصرف انرژی را به این مشترکان ارائه می دهند.

وی تاکید کرد: هدف از اجرای این برنامه، کاهش هزینه های مشترکان، مدیریت مصرف گاز و کمک به پایداری شبکه گازرسانی استان است.

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