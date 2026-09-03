کلنگ زنی مجتمع تجاری ـ مسکونی زیویه سقز با سرمایه گذاری هزار میلیارد تومانی

سرویس کردستان - عملیات احداث مجتمع تجاری ـ مسکونی زیویه سقز با سرمایه گذاری اولیه هزار میلیارد تومان و با حضور استاندار کردستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی آغاز شد.

به گزارش کرد پرس، آیین کلنگ زنی این مجتمع روز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، در ادامه سفر آرش زره تن لهونی، استاندار کردستان، به شهرستان سقز برگزار شد.

در این مراسم مصطفی مولوی فرد، بازرس ویژه دفتر ریاست جمهوری، محسن بیگلری، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، ضیاالدین نعمانی، فرماندار ویژه سقز و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی حضور داشتند.

مجتمع تجاری ـ مسکونی زیویه در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۲۰۰ متر مربع احداث خواهد شد و زیربنای آن ۱۸ هزار و ۶۵۰ متر مربع پیش بینی شده است.

این مجتمع در طرح اولیه در ۱۱ طبقه احداث می شود که شامل ۲ طبقه تجاری، ۲ طبقه پارکینگ و هفت طبقه مسکونی خواهد بود.

سرمایه گذاری اولیه برای اجرای این طرح هزار میلیارد تومان اعلام شده است و سرمایه گذار بومی پروژه نیز درخواست افزایش تعداد طبقات مجتمع به ۱۳ تا ۱۵ طبقه را ارائه کرده است که بررسی و صدور مجوز آن در صورت تأیید، از سوی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان انجام خواهد شد.