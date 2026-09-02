ثبت سیزدهمین مورد اهدای عضو در آذربایجان غربی

سرویس آذربایجان غربی-مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان‌غربی از ثبت سیزدهمین مورد اهدای عضو استان در سال جاری خبر داد و گفت: این اقدام انسان‌دوستانه موجب نجات جان سه بیمار کلیوی و کبدی در استان شد.

به گزارش کردپرس، علی افشانی افزود: اعضای بدن شادروان «مسعود مخصوص» مرد ۵۴ ساله اهل خوی که دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده وی در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه به بیماران نیازمند اهدا شد.

او با اشاره به اینکه این سیزدهمین مورد اهدای عضو در آذربایجان‌غربی از ابتدای سال جاری است، اضافه کرد: با ثبت این مورد، تاکنون افزون بر ۳۰ بیمار با دریافت اعضای اهدایی، فرصت دوباره زندگی یافته‌اند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی ادامه داد: در حال حاضر امکان ثبت نام برای اهدای عضو به صورت حضوری و اینترنتی فراهم بوده و افراد بالای ۱۸ سال می توانند نام نویسی کنند.

افشانی گفت: همچنین امکان ثبت‌نام غیرحضوری از طریق سامانه الکترونیکی کشوری به آدرس ehdacenter.ir فراهم بوده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به این سامانه و تکمیل اطلاعات خواسته شده، نسبت به دریافت کارت اهدای عضو اقدام کنند.