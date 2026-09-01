کردپرس
طرح تحقیق و تفحص از شرکت پشتیبانی امور دام کشور تصویب شد
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۸:۴۳ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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طرح تحقیق و تفحص از شرکت پشتیبانی امور دام کشور تصویب شد

سرویس آذربایجان غربی-با دفاع کمال حسین‌پور به عنوان نماینده طراح و نماینده منتخب متقاضیان، طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام کشور با رای بالای نمایندگان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

به گزارش کردپرس، کمال حسین پور نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس در این باره اظهار کرد: وظایف شرکت پشتیبانی امور دام با اختیارات گسترده در واردات، خرید، انبارداری و مداخله در بازار، مستقیماً به معیشت دامدار و مرغدار، سفره مردم و امنیت غذایی کشور گره خورده است.

او افزود: دامدار و مرغدار پشتیبانی این شرکت را احساس نمی‌کنند و مجلس حق دارد بپرسد نتیجه این حجم از منابع و اختیارات چه بوده است.

حسین پور ادامه داد: حمایت از تولید داخلی، ایجاد صندوق مشترک با دامپروران، توسعه زیرساخت‌ها، استفاده از ضایعات و سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید از وظایف این شرکت است اما بخش عمده فعالیت‌ها به واردات و خرید منحصر شده است. 

او تصریح کرد: باید مشخص شود خرید حمایتی مرغ، واردات گوشت، قراردادها، نحوه تخصیص ارز، هزینه‌های سردخانه و حمل‌ونقل و سود ناشی از تغییر نرخ ارز چگونه انجام شده است.

به گفته این نماینده مجلس؛ این تحقیق و تفحص برای محکوم کردن افراد نیست، بلکه برای شفافیت، احیای مأموریت‌های فراموش‌شده، حمایت واقعی از تولیدکننده ایرانی و حفظ امنیت غذایی کشور است.

نماینده سردشت و پیرانشهر با اشاره به اینکه رأی مثبت به آن، رأی به دامدار، مرغدار، بیت‌المال و سفره مردم است، گفت:امنیت غذایی کشور بخشی مهمی از امنیت ملی است. واردات در این حوزه باید موقتی و پلی برای تقویت تولید داخلی باشد، نه سیاستی دائمی.

او در پایان بیان کرد: رأی مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این تحقیق و تفحص رأی به شفافیت، پاسخگویی، حمایت واقعی از تولیدکننده ایرانی و روشن شدن حقیقت با سند و عدد است.

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