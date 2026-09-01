آتش سوزی در تالاب نوروزلو مهار شد

به گزارش کردپرس از محیط زیست؛ موسی جسور گفت: پس از دریافت گزارش حریق، مأموران یگان حفاظت محیط زیست با حضور در محل و با همکاری نیروهای آتش‌نشانی و جوامع محلی، پس از چند ساعت تلاش، آتش‌سوزی را مهار و به‌طور کامل خاموش کردند.



وی افزود: بررسی‌های اولیه احتمال عمدی بودن حریق را نشان می‌دهد و موضوع شناسایی عامل یا عوامل احتمالی و معرفی آنان به مراجع قضایی در حال پیگیری است.



جسور از شهروندان و طبیعت‌گردان خواست با توجه به شرایط پوشش طبیعی منطقه، از روشن کردن آتش یا هر اقدامی که می‌تواند موجب ایجاد حریق شود خودداری کنند و در صورت مشاهده دود یا آتش در عرصه‌های طبیعی، موضوع را در از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.