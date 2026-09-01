۴ مدال سهم دانشجویان دانشگاه کردستان در المپیاد کشور

سرویس کردستان - دانشجویان دانشگاه کردستان در هفدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور با کسب چهار مدال و یک مقام چهارمی به کار خود پایان دادند.

به گزارش کرد پرس، این رقابت ها پس از ۱۰ روز با حضور بیش از سه هزار و ۵۰۰ دانشجو در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد و دانشگاه کردستان با ۹ ورزشکار و پنج مربی و سرپرست در پنج رشته بدمینتون، کشتی، کاراته، دوومیدانی و ورزش های زورخانه ای و باستانی حضور داشت.

محمدرضا خسروی در ماده میل باستانی به مدال نقره رسید و رامیار بهمنی نیز در کاتای انفرادی کاراته مدال برنز کسب کرد.

تیم امدادی دانشگاه کردستان با ترکیب مبین اعتماد، میثم محمدی، متین رنجبر آذر و امیررضا حشمتیان در ماده چهار در ۴۰۰ متر دوومیدانی سوم شد و مدال برنز گرفت. مبین اعتماد همچنین در ماده ۸۰۰ متر به مقام چهارم رسید.

در رشته کشتی نیز سید کارن حسینی با قرار گرفتن در جایگاه سوم، چهارمین مدال برنز دانشگاه کردستان را به دست آورد.