چهارمین جشنواره تئاتر خیابانی «زاب» پیرانشهر مهرماه برگزار می شود
به گزارش کردپرس، در حکم صادرشده از سوی علیرضا نوروزی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی، با اشاره به تعهد، تخصص و سوابق اجرایی و فرهنگی ادریس بابخانی، وی به عنوان دبیر این دوره از جشنواره منصوب شده است.
چهارمین جشنواره منطقهای تئاتر خیابانی زاب با هدف حمایت از هنرمندان عرصه تئاتر، شناسایی و معرفی استعدادهای جدید و توسعه فعالیتهای نمایشی در استانهای غرب ایران، به میزبانی شهرستان پیرانشهر برگزار خواهد شد.
بر اساس این حکم، انتظار میرود با مشارکت و همراهی هنرمندان، استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و هنری شهرستان و تعامل میان دستگاههای اجرایی و فرهنگی، این رویداد هنری در سطحی شایسته برگزار شود.
جشنواره منطقهای تئاتر خیابانی «زاب» با محوریت نمایش آسیبهای اجتماعی، مسائل فضای مجازی، وحدت و همدلی و موضوع آزاد، اواخر مهرماه امسال در اماکن عمومی و پارکهای سطح شهر پیرانشهر برگزار میشود.
آخرین مهلت ارسال آثار ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده و اعلام نتایج و انتخاب آثار نیز ۲۰ مهرماه انجام میشود.
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