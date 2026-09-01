خرید تضمینی گندم در کردستان از ۶۶۳ هزار تن گذشت

سرویس کردستان - رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: تاکنون ۶۶۳ هزار و ۷۷۶ تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری شده است که این میزان نشان دهنده ظرفیت بالای کردستان در تولید یکی از محصولات راهبردی کشور است.

به گزارش کرد پرس، سعدی نقشبندی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: میزان خرید تضمینی گندم در کردستان تا ششم شهریورماه به ۶۶۳ هزار و ۷۷۶ تن رسیده است و روند خرید محصول از کشاورزان استان همچنان ادامه دارد.

وی افزود: شهرستان دیواندره با ۱۲۷ هزار و ۱۹۲ تن خرید تجمعی در صدر شهرستان های استان قرار دارد و پس از آن بیجار با ۱۳۴ هزار و ۵۶۱ تن و سقز با ۱۱۵ هزار و ۱۰۲ تن، از شهرستان های پیشتاز در خرید گندم هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان اضافه کرد: در روز مورد اشاره، دیواندره با یک هزار و ۴۸۵ تن خرید روزانه بیشترین میزان خرید را به خود اختصاص داده است.

نقشبندی گفت: مجموع خرید ثبت شده در سامانه سیفا ۶۵۹ هزار و ۵۳۰ تن بوده و میزان گندم ثبت شده در سامانه بانک کشاورزی نیز ۶۴۶ هزار و ۵۷۵ تن اعلام شده است.

وی با اشاره به ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان اظهار کرد: وجه گندم خریداری شده تاکنون ۱۹۸ هزار و ۱۵۸ میلیارد و ۲۹۷ میلیون و ۲۹۹ هزار و ۶۷۵ ریال اعلام شده و جایزه تحویل گندم نیز ۱۳۱ هزار و ۴۲ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۶۹۹ ریال بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان افزود: مجموع ارزش ریالی گندم خریداری شده به همراه جایزه تحویل به ۳۲۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد و ۵۱۳ میلیون و ۸۸۰ هزار و ۳۷۴ ریال رسیده است.

نقشبندی ادامه داد: تاکنون ۸۵ هزار و ۸۶۴ میلیارد و ۱۴۳ میلیون ریال از مطالبات گندمکاران استان پرداخت شده است.

وی با تأکید بر اهمیت تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: خرید تضمینی گندم علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد و پرداخت به موقع مطالبات می تواند به تأمین نقدینگی مورد نیاز کشاورزان برای ادامه فعالیت و آماده سازی زمین ها برای فصل کشت آینده کمک کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: حفظ ظرفیت تولید گندم استان نیازمند تداوم حمایت از کشاورزان، تأمین نهاده ها، توسعه زیرساخت های کشاورزی و افزایش بهره وری در واحد سطح است.