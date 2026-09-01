خرید تضمینی گندم در کردستان از ۶۶۳ هزار تن گذشت
به گزارش کرد پرس، سعدی نقشبندی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: میزان خرید تضمینی گندم در کردستان تا ششم شهریورماه به ۶۶۳ هزار و ۷۷۶ تن رسیده است و روند خرید محصول از کشاورزان استان همچنان ادامه دارد.
وی افزود: شهرستان دیواندره با ۱۲۷ هزار و ۱۹۲ تن خرید تجمعی در صدر شهرستان های استان قرار دارد و پس از آن بیجار با ۱۳۴ هزار و ۵۶۱ تن و سقز با ۱۱۵ هزار و ۱۰۲ تن، از شهرستان های پیشتاز در خرید گندم هستند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان اضافه کرد: در روز مورد اشاره، دیواندره با یک هزار و ۴۸۵ تن خرید روزانه بیشترین میزان خرید را به خود اختصاص داده است.
نقشبندی گفت: مجموع خرید ثبت شده در سامانه سیفا ۶۵۹ هزار و ۵۳۰ تن بوده و میزان گندم ثبت شده در سامانه بانک کشاورزی نیز ۶۴۶ هزار و ۵۷۵ تن اعلام شده است.
وی با اشاره به ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان اظهار کرد: وجه گندم خریداری شده تاکنون ۱۹۸ هزار و ۱۵۸ میلیارد و ۲۹۷ میلیون و ۲۹۹ هزار و ۶۷۵ ریال اعلام شده و جایزه تحویل گندم نیز ۱۳۱ هزار و ۴۲ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۶۹۹ ریال بوده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان افزود: مجموع ارزش ریالی گندم خریداری شده به همراه جایزه تحویل به ۳۲۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد و ۵۱۳ میلیون و ۸۸۰ هزار و ۳۷۴ ریال رسیده است.
نقشبندی ادامه داد: تاکنون ۸۵ هزار و ۸۶۴ میلیارد و ۱۴۳ میلیون ریال از مطالبات گندمکاران استان پرداخت شده است.
وی با تأکید بر اهمیت تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: خرید تضمینی گندم علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد و پرداخت به موقع مطالبات می تواند به تأمین نقدینگی مورد نیاز کشاورزان برای ادامه فعالیت و آماده سازی زمین ها برای فصل کشت آینده کمک کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: حفظ ظرفیت تولید گندم استان نیازمند تداوم حمایت از کشاورزان، تأمین نهاده ها، توسعه زیرساخت های کشاورزی و افزایش بهره وری در واحد سطح است.
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