توقیف میلیاردها دینار دیگر از اموال متهم پرونده معاون وزارت نفت عراق

قوه قضائیه عراق اعلام کرد در جریان تحقیقات درباره پرونده «علا محسن»، مدیر دفتر عدنان جمیلی، بیش از ۷ میلیارد دینار، ۵.۵ میلیون دلار، ۳۵ ملک و شش خودرو از اموال وی توقیف شده است.

به گزارش کردپرس، قوه قضاییه عراق اعلام کرد در پی تحقیقات انجام‌شده، مقادیر زیادی پول، املاک و خودرو متعلق به «علا محسن»، مدیر دفتر عدنان جمیلی، معاون وزارت نفت عراق توقیف شده است.

بر اساس اعلام این شورا، بیش از ۷ میلیارد دینار عراق، ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار، ۳۵ ملک و شش خودرو در چارچوب این پرونده توقیف شده است.

عدنان جمیلی، معاون وزارت نفت عراق و مدیر پالایشگاه بیجی، پیش‌تر در ارتباط با پرونده‌ای مربوط به اتهامات فساد مالی و اداری بازداشت شده بود. تحقیقات درباره این پرونده و افراد مرتبط با آن همچنان ادامه دارد.