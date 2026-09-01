خبر نویسنده: 3245 ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۷:۰۴ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
توقیف میلیاردها دینار دیگر از اموال متهم پرونده معاون وزارت نفت عراق
قوه قضائیه عراق اعلام کرد در جریان تحقیقات درباره پرونده «علا محسن»، مدیر دفتر عدنان جمیلی، بیش از ۷ میلیارد دینار، ۵.۵ میلیون دلار، ۳۵ ملک و شش خودرو از اموال وی توقیف شده است.
به گزارش کردپرس، قوه قضاییه عراق اعلام کرد در پی تحقیقات انجامشده، مقادیر زیادی پول، املاک و خودرو متعلق به «علا محسن»، مدیر دفتر عدنان جمیلی، معاون وزارت نفت عراق توقیف شده است.
بر اساس اعلام این شورا، بیش از ۷ میلیارد دینار عراق، ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار، ۳۵ ملک و شش خودرو در چارچوب این پرونده توقیف شده است.
عدنان جمیلی، معاون وزارت نفت عراق و مدیر پالایشگاه بیجی، پیشتر در ارتباط با پروندهای مربوط به اتهامات فساد مالی و اداری بازداشت شده بود. تحقیقات درباره این پرونده و افراد مرتبط با آن همچنان ادامه دارد.
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