کردپرس
توقیف میلیاردها دینار دیگر از اموال متهم پرونده معاون وزارت نفت عراق
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۷:۰۴ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

توقیف میلیاردها دینار دیگر از اموال متهم پرونده معاون وزارت نفت عراق

قوه قضائیه عراق اعلام کرد در جریان تحقیقات درباره پرونده «علا محسن»، مدیر دفتر عدنان جمیلی، بیش از ۷ میلیارد دینار، ۵.۵ میلیون دلار، ۳۵ ملک و شش خودرو از اموال وی توقیف شده است.

به گزارش کردپرس، قوه قضاییه عراق اعلام کرد در پی تحقیقات انجام‌شده، مقادیر زیادی پول، املاک و خودرو متعلق به «علا محسن»، مدیر دفتر عدنان جمیلی، معاون وزارت نفت عراق توقیف شده است.

بر اساس اعلام این شورا، بیش از ۷ میلیارد دینار عراق، ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار، ۳۵ ملک و شش خودرو در چارچوب این پرونده توقیف شده است.

عدنان جمیلی، معاون وزارت نفت عراق و مدیر پالایشگاه بیجی، پیش‌تر در ارتباط با پرونده‌ای مربوط به اتهامات فساد مالی و اداری بازداشت شده بود. تحقیقات درباره این پرونده و افراد مرتبط با آن همچنان ادامه دارد.

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
آتش سوزی در تالاب نوروزلو مهار شد
خبر قبلی
آتش سوزی در تالاب نوروزلو مهار شد
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.