ادارات کردستان تا آذر ۱۴۰۵ مکلف به تأمین ۲۰ درصد برق از انرژی تجدیدپذیر شدند

سرویس کردستان - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان گفت: دستگاه های دولتی و اجرایی استان مکلف شده اند تا پایان آذرماه ۱۴۰۵، دست کم ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از نیروگاه های تجدیدپذیر تأمین کنند.

به گزارش کرد پرس، محمدسعید سلطانی اظهار کرد: بر اساس قانون و مصوبه کارگروه انرژی استان، دستگاه های مشمول ماده پنج قانون خدمات کشوری موظفند برای احداث نیروگاه های خورشیدی اقدام و گزارش اقدامات خود را به کارگروه انرژی و شرکت توزیع نیروی برق استان ارائه کنند.

وی افزود: ادارات همچنین موظفند با اجرای برنامه های مدیریت مصرف، میزان مصرف برق خود را در ساعات اداری ۲۵ درصد و در ساعات غیراداری ۶۰ درصد کاهش دهند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان گفت: دستگاه های اجرایی باید مولدهای برق اضطراری خود را نیز روزانه به مدت سه ساعت، در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۳، وارد مدار کنند.

سلطانی تأکید کرد: توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر، کاهش مصرف و استفاده از مولدهای اضطراری، سه محور مهم برنامه مدیریت مصرف و تأمین پایدار برق در استان است.