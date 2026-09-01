مبادلات تجاری کردستان در چهار ماهه امسال به ۱.۵ میلیارد دلار رسید

سرویس کردستان - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: مجموع مبادلات تجاری استان در چهار ماهه امسال به یک هزار و ۵۲۵ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از نظر ارزش ۲۷ درصد کاهش داشته است.

به گزارش کرد پرس، بختیار خلیقی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: براساس گزارش عملکرد تجارت خارجی استان در چهار ماهه سال ۱۴۰۵، مجموع مبادلات تجاری کردستان از نظر وزنی یک هزار و ۲۵۸ هزار تن و از نظر ارزشی یک هزار و ۵۲۵ میلیون دلار بوده است.

وی افزود: در این مدت، صادرات اظهاری استان ۳۶۰ هزار تن به ارزش ۱۰۲ میلیون دلار ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، وزن صادرات ۱۱ درصد و ارزش آن ۴۰ درصد کاهش یافته است.

خلیقی ادامه داد: همچنین میزان کالاهای عبوری به مقصد مرزها ۱۳۰ هزار تن به ارزش ۹۲ میلیون دلار بوده که نسبت به چهار ماهه سال گذشته، از نظر وزن چهار درصد و از نظر ارزش ۱۲ درصد افزایش نشان می دهد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: خروج موقت نیز در این مدت ۳۰ هزار تن به ارزش ۲۱۵ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، وزن آن ۳۶ درصد و ارزش آن ۱۰ درصد افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: در مجموع، صادرات و خروج موقت استان در چهار ماهه امسال به ۵۲۰ هزار تن و ۲۰۹ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزن ۶ درصد و از نظر ارزش ۹ درصد کاهش داشته است.

افزایش واردات اظهاری و فعالیت بازارچه های موقت

خلیقی درباره وضعیت واردات استان نیز اظهار کرد: واردات اظهاری در چهار ماهه امسال ۴۴ هزار تن به ارزش ۶۴ میلیون دلار بوده است که ارزش آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد کاهش و میزان وزنی آن براساس جدول عملکرد استان ۶۸۷ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: بازارچه های موقت گمرکی نیز در این مدت ۱۳ هزار تن کالا به ارزش ۲۲ میلیون دلار مبادله داشته اند که میزان تغییرات ثبت شده در جدول برای وزن ۲۰۲ درصد و برای ارزش ۲۵۷ درصد است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: ورود موقت نیز ۲۹ هزار تن به ارزش ۱۱۵ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزن ۳۲ درصد افزایش و از نظر ارزش هشت درصد کاهش داشته است.

به گفته وی، مجموع کل واردات استان و ورود موقت در چهار ماهه امسال به ۸۶ هزار تن به ارزش ۲۰۲ میلیون دلار رسید که از نظر وزنی ۱۱۵ درصد افزایش و از نظر ارزشی سه درصد کاهش داشته است.

خلیقی همچنین گفت: میزان ترانزیت کالا در استان نیز ۶۵۲ هزار تن به ارزش ۲۲۴ میلیون دلار بوده که در مقایسه با چهار ماهه سال گذشته، وزن ترانزیت ۳۹ درصد کاهش و ارزش آن ۵۱ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: بر این اساس، جمع کل مبادلات تجاری استان در چهار ماهه امسال یک هزار و ۲۵۸ هزار تن به ارزش یک هزار و ۵۲۵ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزن ۲۵ درصد و از نظر ارزش ۲۷ درصد کاهش داشته است.

عملکرد بازارچه های موقت غیررسمی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد بازارچه های موقت غیررسمی استان در چهار ماهه سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: این بازارچه ها در مجموع ۲۵ میلیون دلار واردات داشته اند و میزان تخفیف ریالی سود بازرگانی آنها در جدول ۳۲۰.۳۳ میلیارد ریال ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، در بازارچه شیخان، ارزش دلاری واردات ۱۷ میلیون دلار و میزان تخفیف سود بازرگانی ۳۱۲.۰۱ میلیارد ریال بوده و عمده کالاهای وارداتی شامل بخچال، لباسشویی، ظرفشویی، برنج و لوازم آشپزخانه بوده است.

در بازارچه مله خورد نیز ارزش واردات هفت میلیون دلار و میزان تخفیف سود بازرگانی ۴.۶۰ میلیارد ریال اعلام شده و عمده کالاهای وارداتی شامل موز، سرخ کن، برنج، لاستیک و موتور برق بوده است.

در بازارچه سیرانبند، ارزش واردات ۰.۸۱ میلیون دلار و میزان تخفیف سود بازرگانی ۳.۳۴ میلیارد ریال بوده و عمده کالاهای وارداتی شامل ظروف، پنل خورشیدی، تیلر کشاورزی، لباسشویی، آچار و یخچال عنوان شده است.

همچنین در بازارچه سیف سقز، ارزش واردات ۰.۶ میلیون دلار و میزان تخفیف سود بازرگانی ۰.۳۸ میلیارد ریال ثبت شده و عمده کالاهای وارداتی شامل جارو شارژی، موز، پنل خورشیدی، برنج و نخود بوده است.

سهمیه کارت های مرزنشینی در شهرستان های استان

خلیقی در ادامه به میزان استفاده مرزنشینان استان کردستان از سهمیه کارت های مرزنشینی از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۵ براساس قانون جدید اشاره کرد و گفت: در چهار شهرستان مرزی استان، ۳۹ هزار و ۲۴۴ خانوار در سامانه مرزنشینان ثبت شده اند.

وی افزود: در فروردین ماه، میزان سهمیه استفاده شده در مجموع ۲ هزار و ۷۳۳ خانوار و ارزش دلاری واردات ۲ میلیون و ۱۷۸ هزار و ۴۵۳ دلار بوده است.

به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان، در اردیبهشت ماه نیز مجموع سهمیه استفاده شده به ۱۰ هزار و ۳۴ خانوار و ارزش دلاری واردات به ۶ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۲۳۰ دلار رسیده است.

خلیقی اظهار کرد: در خرداد ماه، میزان سهمیه استفاده شده در مجموع ۱۸ هزار و ۹۰۳ خانوار و ارزش دلاری واردات ۱۱ میلیون و ۸۹۱ هزار و ۶۹۶ دلار بوده است.

وی اضافه کرد: در تیر ماه نیز میزان سهمیه استفاده شده در مجموع پنج هزار و ۲۶۴ خانوار و ارزش دلاری واردات چهار میلیون و ۸۶۶ هزار و ۳۷۲ دلار ثبت شده است.

جزئیات سهمیه و واردات مرزنشینان

به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان در بانه (مرز سیرانبند)، تعداد خانوارهای ثبت شده ۱۶ هزار و ۲۱۱ خانوار است؛ میزان سهمیه استفاده شده در فروردین ۲۸۵ خانوار با ارزش واردات ۱۷۰ هزار و ۴۱۲ دلار، در اردیبهشت ۳۰۵ خانوار با ارزش ۱۷ هزار و ۳۴۰.۲ دلار، در خرداد ۶۸۲ خانوار با ارزش ۳۸۰ هزار و ۸۵ دلار و در تیر ۱۶۲ خانوار با ارزش ۹۲ هزار و ۴۸۷ دلار بوده است.

خلیقی ادامه داد: در سروآباد (مله خورد)، هفت هزار و ۸۵۲ خانوار ثبت شده اند؛ سهمیه استفاده شده در فروردین ۱۹۰ خانوار و ارزش واردات ۶۵۲ هزار و ۸۸۱ دلار، در اردیبهشت ۲ هزار و ۲۵۳ خانوار و ارزش واردات یک میلیون و ۴۷۱ هزار و ۶۹۱ دلار، در خرداد پنج هزار و ۲۰۷ خانوار و ارزش واردات ۲ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۲۷۷ دلار و در تیر سه هزار و ۲۷۰ خانوار با ارزش واردات یک میلیون و ۸۴۷ هزار و ۴۶۰ دلار بوده است.

وی یادآور شد: در سقز (سیف) نیز ۸۴۹ خانوار ثبت شده اند؛ سهمیه فروردین ۴۱۵ خانوار و ارزش واردات ۲۴۹ هزار و ۱۹۲ دلار، سهمیه خرداد ۲۶۲ خانوار با ارزش واردات ۱۵۷ هزار و ۹۵۵ دلار و سهمیه تیر ۲۲۲ خانوار با ارزش واردات ۲۰۵ هزار و ۴۲۹ دلار ثبت شده است.

به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان در مریوان (خانم شیخان)، تعداد خانوارهای ثبت شده ۱۴ هزار و ۴۲۲ خانوار است؛ سهمیه فروردین یک هزار و ۸۴۳ خانوار با ارزش واردات یک میلیون و ۱۰۴ هزار و ۹۶۸ دلار، سهمیه اردیبهشت هفت هزار و ۴۷۶ خانوار با ارزش واردات چهار میلیون و ۸۲۹ هزار و ۱۹۸ دلار، سهمیه خرداد ۱۲ هزار و ۷۵۲ خانوار با ارزش واردات هشت میلیون و ۴۶۰ هزار و ۴۲۹ دلار و سهمیه تیر یک هزار و ۶۱۰ خانوار با ارزش واردات ۲ میلیون و ۷۲۰ هزار و ۹۹۶ دلار بوده است.

فعالیت پیله وری در چهار ماهه ۱۴۰۵

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان همچنین از ثبت ۴ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۷۴۰ دلار صادرات و ۱۰۶ هزار و ۳۴۲ دلار واردات در بخش فعالیت پیله وری استان در چهار ماهه امسال خبر داد و گفت: در بانه ارزش صادرات پیله وری یک میلیون و ۵۶۶ هزار و ۸۵۹ دلار و ارزش واردات صفر دلار بوده است.

خلیقی افزود: در مریوان، ارزش صادرات ۵۲۴ هزار و ۶۲۲ دلار و ارزش واردات ۶۶ هزار و ۷۷۲ دلار ثبت شده است و در مجموع، ارزش صادرات فعالیت پیله وری ۴ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۷۴۰ دلار و ارزش واردات ۱۰۶ هزار و ۳۴۲ دلار گزارش شده است.