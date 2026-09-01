اعتبارات ورزش سنندج ۸.۵ برابر شد

سرویس کردستان - فرماندار سنندج گفت: اعتبارات حوزه ورزش این شهرستان طی دو سال گذشته از هفت میلیارد تومان به ۶۰ میلیارد تومان افزایش یافته و چندین طرح ورزشی نیز با استفاده از اعتبارات ملی و شهرستانی در حال اجراست.

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در بازدید از دوره آموزشی مربیان ورزش های همگانی و روزانه سنندج اظهار کرد: طی دو سال اخیر اقدامات قابل توجهی برای توسعه زیرساخت های ورزشی شهرستان انجام شده و سالن ورزشی سرپوشیده حسن آباد نیز در هفته دولت به بهره برداری رسید.

وی افزود: چندین پروژه ورزشی دیگر در نقاط مختلف شهرستان در دست اجراست و استفاده از ظرفیت اعتبارات ملی در کنار منابع شهرستانی می تواند به تحول زیرساخت های ورزشی سنندج کمک کند.

فعالیت ۲۶ گروه ورزش همگانی در سنندج

فرماندار سنندج با تأکید بر اهمیت ورزش همگانی گفت: ورزش علاوه بر قهرمانی، در سلامت، نشاط اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نقش مهمی دارد.

سجادی از فعالیت ۲۶ گروه ورزش همگانی در نقاط مختلف سنندج خبر داد و افزود: برنامه های ورزش صبحگاهی و روزانه با تلاش مربیان در بخش قابل توجهی از پارک های شهر برگزار می شود.

وی آموزش و توانمندسازی مربیان را در ارتقای کیفیت ورزش همگانی مؤثر دانست و گفت: توسعه این برنامه ها می تواند زمینه حضور بیشتر شهروندان در فعالیت های ورزشی را فراهم کند.