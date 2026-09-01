ثبت بیش از ۳.۲ میلیون تردد بین استانی در جاده های کردستان طی مرداد

سرویس کردستان - مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای کردستان گفت: بیش از سه میلیون و ۲۲۱ هزار تردد وسیله نقلیه بین استانی در محورهای مواصلاتی استان طی مردادماه امسال ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است.

به گزارش کرد پرس، شهرام شکری با اعلام گزارش تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه های هوشمند، در مردادماه امسال سه میلیون و ۲۲۱ هزار و ۹۰۳ تردد وسیله نقلیه بین استانی در جاده های کردستان ثبت شده است.

وی افزود: تردد وسایل نقلیه سبک بین استانی نیز در این مدت به ۲ میلیون و ۸۰۱ هزار و ۷۳۶ مورد رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای کردستان با اشاره به محورهای پرتردد استان گفت: بیشترین افزایش تردد در محور مریوان-پاوه ثبت شده که میزان تردد در این مسیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش یافته است.

شکری ادامه داد: در مقابل، بیشترین کاهش تردد مربوط به محور قروه-همدان بوده که در مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۳۴ درصدی مواجه شده است.

وی یادآور شد: اطلاعات تردد محورهای مواصلاتی استان از طریق سامانه های هوشمند ثبت و برای برنامه ریزی در حوزه حمل ونقل، مدیریت ترافیک و ارتقای ایمنی راه ها مورد استفاده قرار می گیرد.