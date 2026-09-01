جباری رئیس کل دادگستری کردستان شد/تأکید بر مردم محوری، مبارزه با فساد و ارتقای رضایتمندی

سرویس کردستان - آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان کردستان با حضور مسئولان کشوری، قضایی و اجرایی استان برگزار و حجت الاسلام والمسلمین محمد جباری به عنوان رئیس کل جدید دادگستری کردستان معرفی شد.

به گزارش کرد پرس، در این آیین، ضمن تقدیر از خدمات شش ساله حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی، رئیس کل پیشین دادگستری استان، بر ضرورت تقویت عدالت، کاهش اطاله دادرسی، مبارزه با فساد، حمایت از حقوق عامه، توسعه صلح و سازش و افزایش رضایتمندی مردم تأکید شد.

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی، دادستان انتظامی قضات، حجت الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی فقیه در استان، آرش لهونی، استاندار کردستان، حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی، رئیس کل پیشین دادگستری استان، محسن بیگلری و محمد رسول شیخی زاده از نمایندگان مردم استان در مجلس و حجت الاسلام والمسلمین محمد جباری، رئیس کل جدید دادگستری کردستان از سخنرانان این مراسم بودند.

کردستان در هاله ای از وحدت و امنیت قرار دارد

دادستان انتظامی قضات در این مراسم با تبریک ایام ماه ربیع الاول و هفته وحدت، کردستان را استانی برخوردار از ظرفیت های متعدد انسانی، فرهنگی و اجتماعی دانست و گفت: مردم این استان همواره در عرصه های مختلف انقلاب اسلامی حضور داشته و در دفاع از نظام جمهوری اسلامی نقش ارزشمندی ایفا کرده اند.

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی با ابلاغ سلام رئیس قوه قضاییه به مردم کردستان، اظهار کرد: مردم این استان یکی از پشتوانه های مهم نظام جمهوری اسلامی هستند و ولایت مداری آنان در طول سال های مختلف انقلاب اسلامی جلوه کرده است.

وی با اشاره به جایگاه امنیتی استان افزود: قریب به چهار دهه است که کردستان از جایگاه امنیتی بالایی برخوردار بوده و این وضعیت نتیجه همراهی، بصیرت و ولایت مداری مردم و وحدت میان مجموعه های قضایی، امنیتی، نظامی، انتظامی و اجرایی است.

دادستان انتظامی قضات همچنین از خدمات حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی تقدیر کرد و آزادی یک هزار و ۶۵۰ زندانی از طریق جشن های گلریزان را اقدامی ارزشمند در حمایت از خانواده های زندانیان دانست.

عبداللهی برای مدیریت جدید دستگاه قضایی استان، مبارزه با فساد، تصمیم گیری درست در شرایط حساس و تعامل سازنده با مسئولان استان را از محورهای مهم برشمرد و بر اجرای سیاست های تحول قضایی، تخصصی شدن رسیدگی به دعاوی، استفاده بیشتر از ظرفیت داوری و صلح و سازش و کاهش استفاده از مجازات زندان تأکید کرد.

قوه قضاییه باید مظهر عدالت و پناهگاه مردم باشد

نماینده ولی فقیه در استان کردستان نیز با اشاره به جایگاه دستگاه قضایی در نظام اسلامی، سخنان خود را بر مبنای فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره قوه قضاییه بیان کرد و عدالت را یکی از اصول اساسی نظام اجتماعی و انسانی دانست.

حجت الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی با اشاره به آیه ۵۸ سوره مبارکه نساء اظهار کرد: عدالت اساس کار و پایه حیات طیبه انسانی است و در اندیشه رهبر انقلاب و بیانیه گام دوم انقلاب نیز جایگاه ویژه ای دارد.

وی گفت: قوه قضاییه باید مظهر عدالت، مرجع مورد اطمینان و پناهگاه آرامش بخش مردم برای احقاق حقوق فردی و عمومی باشد و عدالت صرفاً به صدور حکم محدود نمی شود، بلکه ایجاد احساس امنیت، اعتماد و آرامش در جامعه را نیز دربرمی گیرد.

پورذهبی همچنین بر ضرورت تربیت نیروهای صالح، به ویژه برای مسئولیت های مدیریتی در مجموعه قضایی تأکید کرد و از افزایش تعداد قضات در استان طی سال های اخیر تقدیر کرد.

وی با تقدیر از خدمات رئیس کل سابق دادگستری کردستان و تبریک انتصاب محمد جباری، اخلاق، ادب، متانت، پاکدستی، تلاش عالمانه و دلسوزانه را از ویژگی های مدیران قضایی استان برشمرد و ابراز امیدواری کرد با همکاری و همدلی، گام های مؤثری برای خدمت به مردم کردستان برداشته شود.

تعامل دولت و دستگاه قضا در کردستان الگویی موفق بود

استاندار کردستان در این آیین با تقدیر از خدمات حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی، گفت: در دو سالی که مسئولیت خدمت در استان را برعهده داشته، از نزدیک شاهد تلاش های مؤثر، شبانه روزی، منصفانه، اخلاق مدارانه و مردمی رئیس کل سابق دادگستری استان بوده است.

آرش لهونی با اشاره به گزارش عملکرد شش ساله دستگاه قضایی استان، آزادی بیش از یک هزار و ۶۰۰ زندانی با محوریت رئیس کل دادگستری و کمک خیران را اقدامی ارزشمند عنوان کرد.

وی تأکید کرد که مجموعه قضایی استان ضمن حفظ استقلال خود، نهایت تعامل را با دولت و دستگاه اجرایی داشته و این همکاری در پیشبرد امور استان مؤثر بوده است. به گفته وی، در شرایط خاص کشور از جمله ایام جنگ ۱۲ روزه، حضور فعال مسئولان قضایی در جلسات شورای تأمین برای مدیریت استان پشتوانه و قوت قلب بوده است.

استاندار کردستان انتصاب محمد جباری را شایسته و به جا دانست و با اشاره به سابقه حدود هشت ساله وی در مسئولیت دادستانی مرکز استان، این انتخاب را مناسب و امیدوارکننده ارزیابی کرد.

لهونی همچنین با اشاره به انتصاب سه قاضی کردستانی در سمت ریاست کل دادگستری استان های مختلف کشور، برای حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی، محمد جباری و حجت الاسلام والمسلمین امیرخانی در مسئولیت های جدید آرزوی موفقیت کرد.

بیش از ۲ هزار زندانی در کردستان آزاد شدند

رئیس کل پیشین دادگستری استان کردستان در این مراسم با ارائه گزارشی از عملکرد شش ساله دستگاه قضایی استان، گفت: بیان این آمار از باب ادای رسالت و تقدیر از تلاش همکاران انجام می شود و بخش مهمی از اقدامات نیز در قالب کلیپ ارائه شده است.

حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی حمایت از دولت و دستگاه اجرایی را یکی از رسالت های مهم دستگاه قضایی دانست و اظهار کرد: در شش سال گذشته، با وجود فعالیت سه دولت مختلف، رویکرد دستگاه قضایی استان در حمایت، تعامل سازنده و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی تغییر نکرد.

وی افزود: در حوزه حقوق عامه، موضوعات مرز، معدن و کشاورزی مورد توجه ویژه قرار گرفت و در حوزه حمایت از تولید نیز ورود دستگاه قضایی و همراهی دستگاه اجرایی استان به ایجاد سه هزار فرصت شغلی منجر شد. همچنین ۱۴.۵ همت حقوق دولتی معادن با پیگیری های بازرسی استان و دادستانی مرکز استان وصول شد.

رئیس کل سابق دادگستری کردستان گفت: بیش از ۲ هزار زندانی با اجرای طرح های حمایتی و جشن های گلریزان آزاد شدند که یک هزار و ۶۵۰ نفر از آنان تنها از طریق جشن های گلریزان ستاد دیه آزاد شدند.

حسینی همچنین از افزایش ظرفیت نیروی انسانی دستگاه قضایی استان خبر داد و گفت: ۱۸۰ پست قضایی به ظرفیت استان اضافه، حدود ۱۰۰ شعبه جدید ایجاد و ۱۸۶ قاضی طی این سال ها جذب شدند. به گفته وی، رتبه استان در ارزیابی معاونت راهبردی قوه قضاییه نسبت به سال ۱۳۹۹، ۱۷ رتبه ارتقا یافته و کردستان در حوزه رضایتمندی مردم به رتبه ششم میان استان های کشور دست یافته است.

مردم درباره محل هزینه کرد ۱۴.۵ همت حقوق معادن شفاف سازی می خواهند

رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان با تبریک هفته وحدت، انتصاب مدیران قضایی از میان نیروهای بومی استان را اتفاقی مثبت دانست و از سوابق و ویژگی های اخلاقی و حرفه ای محمد جباری تقدیر کرد.

محسن بیگلری با اشاره به سابقه بیش از ۲۰ ساله جباری در بخش های مختلف استان گفت: صداقت، درستی، مردانگی و روحیه خدمت وی برای نمایندگان و مردم شناخته شده است.

وی یکی از مطالبات مردم استان را شفاف سازی درباره ۱۴.۵ همت حقوق دولتی وصول شده از معادن و اعتبارات اختصاص یافته به حوزه های مختلف عنوان کرد و گفت: مردم انتظار دارند بدانند این منابع در چه بخش هایی، به ویژه در حوزه عمران و ایمنی، هزینه شده است.

نماینده مردم سقز و بانه همچنین بر استفاده بیشتر از نیروهای شایسته اهل سنت در ساختار قضایی استان تأکید کرد و گفت این موضوع می تواند در حل بهتر برخی مسائل تخصصی و فقهی مؤثر باشد.

بیگلری در ادامه خواستار توجه بیشتر به اطاله دادرسی شد و گفت: اگرچه متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در استان به ۷۸ روز کاهش یافته، اما در برخی شهرستان ها پرونده هایی وجود دارد که بیش از یک سال از تشکیل آنها گذشته و تعیین تکلیف نشده اند. وی همچنین بررسی پرونده هایی را که آرای آنها در مرحله تجدیدنظر نقض می شود، ضروری دانست.

برخورد با فساد باید به نتیجه ملموس برای مردم برسد

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر تحقق عدالت، مبارزه با فساد و جلوگیری از ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت دنبال می شود، رضایتمندی مردم باید به عنوان شاخصی مهم در همه قوا مورد توجه قرار گیرد.

محمد رسول شیخی زاده با تقدیر از خدمات حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی و تبریک انتصاب محمد جباری، کسب رتبه ششم رضایتمندی ارباب رجوع در استان را یکی از مهم ترین شاخص های عملکرد دستگاه قضایی کردستان دانست.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مبارزه با فساد اظهار کرد: در دوره مسئولیت حسینی و همچنین دوران فعالیت جباری به عنوان دادستان مرکز استان، برخوردهایی با فساد و پرونده های مهم، به ویژه در حوزه مدیران و خواص، انجام شده است.

نماینده مردم قروه و دهگلان افزود: مردم انتظار دارند زحمات دستگاه قضایی، شورای تأمین و مجموعه های نظارتی در این حوزه هرچه سریع تر به نتیجه برسد و نتایج رسیدگی ها به اطلاع افکار عمومی برسد، چراکه پاسخگویی و اطلاع رسانی درباره سرنوشت پرونده ها در حفظ اعتماد عمومی مؤثر است.

شیخی زاده با تأکید بر اینکه حفظ اعتماد مردم مهم ترین سرمایه نظام است، عدالت و شجاعت را از ویژگی های ضروری مدیران قضایی دانست و ابراز امیدواری کرد دوره جدید مدیریت دستگاه قضایی استان با حضور محمد جباری، دوره ای پرفروغ تر از گذشته باشد.

مردم محوری و هم افزایی، سه محور مدیریت قضایی کردستان

رئیس کل جدید دادگستری استان کردستان در آغاز مسئولیت خود، این جایگاه را مسئولیتی سنگین در مسیر خدمتگزاری به مردم، اجرای عدالت و صیانت از حقوق شهروندان دانست و گفت: مسیر آینده دادگستری استان بر اساس اسناد بالادستی قوه قضاییه و سند تحول و تعالی دنبال خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد جباری سه مؤلفه مشارکت و مجاهدت جمعی، مردم محوری و هم افزایی و حمایت از دولت و دستگاه اجرایی را از محورهای اساسی مدیریت خود عنوان کرد و گفت: مجموعه قضایی بدون همراهی کارکنان قضایی و اداری نمی تواند به اهداف مورد نظر دست یابد.

وی با تأکید بر مردم محوری افزود: دستگاه قضایی در کنار رسیدگی به پرونده ها و شکایات باید نگاه فعالانه تری به مسائل جامعه داشته باشد و در حوزه برخورد با جرائم و مفاسد، پیشگیری از وقوع جرم، کاهش ورودی پرونده ها و گسترش فرهنگ صلح و سازش، مردم را محور اقدامات قرار دهد.

جباری همچنین امنیت پایدار را امنیتی مردم پایه دانست و گفت: بزرگ ترین سرمایه چنین امنیتی، اعتماد عمومی است. وی حمایت قانونی از اقدامات مثبت دولت، حمایت از تولید، رفع موانع و صیانت از حقوق عمومی را از اولویت های دستگاه قضایی استان در حوزه اقتصادی اعلام کرد.

رئیس کل دادگستری کردستان سه هدف راهبردی دستگاه قضایی استان را «اتقان تحقیقات در دادسراها»، «اتقان و استحکام آرای قضایی در محاکم» و «تدقیق و تسریع در اجرای احکام» برشمرد و گفت: صدور رأی به تنهایی هدف نهایی نیست، بلکه مردم برای اجرای عدالت و رسیدن به حق به دستگاه قضایی مراجعه می کنند.

جباری با تأکید بر ادامه مسیر تحول قضایی و افزایش رضایتمندی عمومی گفت: دادگستری استان با استفاده از ظرفیت قضات، کارکنان اداری، نخبگان، مسئولان استان، نمایندگان مردم، علما و همراهی مردم تلاش خواهد کرد اجرای عدالت، حمایت از حقوق مردم و ارتقای رضایتمندی عمومی را در اولویت برنامه های خود قرار دهد.