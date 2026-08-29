خبر نویسنده: 3245 ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۱۴:۰۸ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
وزیر دادگستری عراق: ۳ هزار زندانی سوری به کشورشان بازگردانده میشوند
سرویس عراق و اقلیم کردستان- خالد شوانی، وزیر دادگستری عراق، اعلام کرد این کشور قصد دارد حدود ۳ هزار زندانی سوری را از میان نزدیک به ۵ هزار و ۷۰۰ زندانی منتقلشده از زندانهای سوریه، به کشورشان بازگرداند.
به گزارش کردپرس، خالد شوانی، وزیر دادگستری عراق، اعلام کرد این کشور قصد دارد حدود ۳ هزار زندانی سوری را به سوریه بازگرداند؛ این افراد بخشی از نزدیک به ۵ هزار و ۷۰۰ زندانی هستند که از زندانهای سوریه به عراق منتقل شدهاند. شوانی تأکید کرد که عفو شامل زندانیانی که مرتکب جرم در داخل عراق شدهاند، نمیشود. وی دلیل انتقال این زندانیان به عراق را ازدحام شدید در زندانهای این کشور عنوان کرد و گفت میزان تراکم جمعیت زندانها به حدود ۲۰۰ درصد ظرفیت آنها رسیده است. وزیر دادگستری عراق همچنین تصریح کرد که تمام ۵ هزار و ۷۰۰ زندانی منتقلشده، تروریست نیستند و نتایج تحقیقات انجامشده درباره زندانیان سوری در اختیار دستگاه قضایی عراق قرار میگیرد. بر اساس آمار شورای عالی قضایی عراق، از میان زندانیان منتقلشده، ۳ هزار و ۵۴۳ نفر سوری هستند. شوانی همچنین گفت عراق از کشورهای دیگر نیز خواسته است شهروندان خود را که در میان افراد منتقلشده از زندانهای سوریه به عراق هستند، تحویل بگیرند.
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