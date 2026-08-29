کارت اعتباری خرید تا سقف 500 میلیون تومان به خبرنگاران اعطا می شود

سرویس کردستان - مدیر خانه مطبوعات و رسانه های استان کردستان از امضای تفاهمنامه همکاری با بانک رفاه کارگران برای حمایت مالی از اصحاب رسانه و ارائه تسهیلات خرید به خبرنگاران استان خبر داد.

به گزارش کرد پرس، سیدمحمدلطیف حسینی نسب در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در راستای حمایت از اصحاب رسانه استان، تفاهمنامه ای با بانک رفاه کارگران منعقد شده است که براساس آن، تسهیلات کم بهره در قالب «کارت رفاه» در اختیار خبرنگاران قرار می گیرد.

به گفته او، این تسهیلات با سود بانکی4 تا ۶.۵ درصد و تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان ارائه می شود و خبرنگاران می توانند متناسب با شرایط خود از دوره های بازپرداخت کوتاه مدت چهارماهه، میان مدت ۱۲ماهه و بلندمدت ۲۴ماهه استفاده کنند.

حسینی نسب افزود: دارندگان این کارت می توانند از اعتبار اختصاص یافته برای خرید کالا و خدمات از مراکز و صنوف طرف قرارداد بانک رفاه کارگران در استان استفاده کنند.

مدیرعامل خانه مطبوعات بیان کرد: هر کدام از اعضای خانه مطبوعات مایل به استفاده از این تسهیلات هستند در اسرع وقت نام و نام خانوادگی، شماره ملی، نام رسانه محل خدمت و شماره تماس خود را اعلام کنند تا لیست متقاضیان به صورت جمعی به بانک ارسال و فرایند استفاده از این طرح آغاز شود.