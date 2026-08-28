خبر نویسنده: 3245 ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ ۲۲:۵۰ زمان مطالعه: 2 دقیقه ★ — ( ۰ )

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هادی العامری: قانون حشد الشعبی را تصویب می‌کنیم

سرویس عراق و اقلیم کردستان- دبیرکل سازمان بدر عراق با تأکید بر تصویب قانون «حشد الشعبی» اعلام کرد که در این زمینه با نخست‌وزیر عراق گفت‌وگو کرده و وی نیز از این اقدام حمایت می‌کند.

به گزارش کردپرس، هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر عراق در دیدار با شیوخ عشایر این کشور اعلام کرد روند تصویب قانون حشد الشعبی را آغاز خواهند کرد. العامری گفت: «ما قانون حشد الشعبی را تصویب خواهیم کرد و در این باره با نخست‌وزیر گفت‌وگو کرده‌ایم و او نیز از این اقدام حمایت می‌کند.» وی همچنین در دفاع از گروه‌های مقاومت عراق اظهار داشت که اعضای این گروه‌ها افرادی «عاقل» هستند که از عراق و حاکمیت آن دفاع کرده و در برابر نیروهای اشغالگر و داعش جنگیده‌اند. طرح تبدیل «حشد الشعبی» به یک اداره کل زیر نظر شورای عالی امنیت ملی و ارتش عراق ۶ آذر ۱۳۹۵ پس از ماه‌ها بررسی و رایزنی در پارلمان عراق به رأی نمایندگان این پارلمان گذاشته شد و به قانون تبدیل شد. با این وجود، «محمد شیاع السودانی» نخست‌وزیر سابق عراق در مارس ۲۰۲۵ (اسفند۱۴۰۳)، لایحه قانون خدمت و بازنشستگیِ مربوط به حشد الشعبی را از پارلمان این کشور پس گرفت. پس‌گرفتن پیش‌نویس این قانون با هدف کاهش اختلافات سیاسی و جلوگیری از تأثیرگذاری آن بر جلسات مجلس نمایندگان صورت گرفت؛ چراکه برگزاری جلسات به گنجاندن این قانون در دستورکار پارلمان گره خورده بود. با وجود اعلام دستورکار و تعیین تاریخ برگزاری جلسات، پارلمان به دلیل اختلاف‌نظرهای پیرامون تصویب این قانون - که جنجال بزرگی به پا کرد و با مخالفت آمریکا نیز روبه‌رو شد - شاهد تعطیلی مداوم جلسات و عدم تحقق حد نصاب قانونی برای برگزاری آن‌ها بود.