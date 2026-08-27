فرمانده پلیس امنیت بغداد در حمله مسلحانه کشته شد

سعد معن، مسئول واحد رسانه‌ای امنیتی عراق، اعلام کرد فرمانده پلیس امنیت بغداد در منطقه کرخ هنگام اجرای مأموریت برای رفع تخلفات در الدوره بغداد هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد؛ در این حادثه یک نیروی پلیس دیگر نیز کشته و چهار نفر زخمی شدند.

به گزارش کردپرس، سعد معن، مسئول واحد رسانه‌ای امنیتی عراق، اعلام کرد فرمانده پلیس امنیت بغداد در منطقه کرخ، هنگام اجرای مأموریت برای رفع تخلفات در منطقه الدوره بغداد کشته شده است.

به گفته یک منبع امنیتی، فردی که به سمت فرمانده پلیس امنیت بغداد تیراندازی کرده، وابسته به یک گروه مسلح بوده و از پشت‌بام به سمت نیروهای امنیتی تیراندازی کرده است.

خبرگزاری رسمی عراق نیز گزارش داد فرمانده پلیس امنیت بغداد در منطقه کرخ، هنگام اجرای مأموریت برای رفع تخلفات کشته شده است.

این خبرگزاری به نقل از یک منبع امنیتی اعلام کرد نیروهای امنیتی بغداد پس از دریافت حکم قضایی، عملیات رفع تخلفات را در منطقه الدوره در جنوب بغداد آغاز کردند.

بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات، یکی از افراد متخلف به سمت نیروهای امنیتی تیراندازی مستقیم کرد که در پی آن فرمانده پلیس امنیت بغداد در منطقه کرخ، با درجه سرتیپی، بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد. یک نیروی پلیس دیگر نیز در این حادثه کشته شد.

همچنین یک نیروی پلیس فدرال، دو نیروی پلیس شهرداری و یک نیروی دیگر زخمی شدند.

ولحد رسانه‌ای امنیتی عراق اعلام کرد این حادثه در منطقه الدوره و در جریان اجرای یک مأموریت رسمی برای رفع تخلفات در اطراف مناطق الدوره، کرار و محله دیجله رخ داده است.

بر اساس این گزارش، هنگامی که نیروهای پلیس شهرداری بغداد، همراه با نیروهای امدادی و نیروهای پاسگاه پلیس عرب جبور، برای اجرای مأموریت به محل رسیدند، هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفتند.

پس از این حادثه و به دستور فرمانده عملیات بغداد، نیروهای امنیتی با حضور شماری از فرماندهان امنیتی در محل، منطقه را به‌طور کامل محاصره و تمامی ورودی‌های آن را مسدود کردند.

عملیات گسترده بازرسی و جست‌وجو برای شناسایی و بازداشت عاملان تیراندازی آغاز شده و تاکنون یک مظنون بازداشت شده است.

پلیس بغداد همچنین اعلام کرده است که عاملان تیراندازی اعضای یک گروه بوده‌اند و سرکرده این گروه فردی به نام سعد عیساوی است که پس از حادثه متواری شده و تاکنون بازداشت نشده است.