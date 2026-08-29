‌کشف یک کیلوگرم مواد مخدر گل در مریوان

سرویس کردستان – فرمانده انتظامی مریوان از کشف یک کیلو و ۱۱۶ گرم مواد مخدر از نوع گل و دستگیری یک نفر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش کرد پرس، سرهنگ کارآگاه عطا نادری اظهار کرد: در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر توزین و توزیع مواد مخدر از نوع گل در منزل فردی در یکی از محلات مریوان، موضوع در دستور کار مأموران مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات فنی و هماهنگی با مقام قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه متهم را دستگیر و در بازرسی از منزل وی یک کیلو و ۱۱۶ گرم مواد مخدر از نوع گل کشف کردند.

فرمانده انتظامی مریوان تأکید کرد: پلیس با استفاده از ظرفیت های اطلاعاتی و عملیاتی خود، با هرگونه اقدامی که امنیت و سلامت شهروندان را تهدید کند، برابر قانون برخورد خواهد کرد.