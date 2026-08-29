۲۶ معبر پرحادثه در کردستان شناسایی شد

سرویس کردستان - رئیس پلیس راهور کردستان با اشاره به روند کاهشی تصادفات در مردادماه، گفت: ۲۶ معبر پرحادثه در شهرهای استان شناسایی شده که اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز آنها نیازمند اقدام جدی دستگاه های متولی است.

به گزارش کرد پرس، سرهنگ رضا همتی زاده در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: پلیس راهور کردستان در روند کاهشی تصادفات در مردادماه در رتبه سوم کشور قرار گرفته است، اما برای تداوم این روند، شهرداری ها، شوراهای اسلامی شهر و شورای ترافیک استان باید به مسئولیت های خود عمل کنند.

وی افزود: ۳۲ درصد تصادفات استان به وضعیت معابر حادثه خیز مربوط است و با توجه به اینکه حدود یک سوم فوتی های تصادفات درون شهری در این معابر رخ می دهد، اصلاح و ایمن سازی آنها باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

رئیس پلیس راهور کردستان گفت: در پنج ماه نخست امسال ۲۲ فقره تصادف فوتی درون شهری در استان رخ داده که پنج مورد آن مربوط به مریوان بوده است.

همتی زاده یکی از مهم ترین عوامل تصادفات درون شهری مریوان را تردد کامیون ها در معابر شهری عنوان کرد و افزود: تسریع در افتتاح کمربندی غربی این شهر می تواند نقش مهمی در کاهش تردد وسایل نقلیه سنگین در سطح شهر و کاهش تصادفات داشته باشد.

وی ادامه داد: از ۲۶ معبر پرحادثه شناسایی شده در استان، ۲۲ معبر در رده حادثه خیز قرار دارند و اصلاح پنج نقطه شامل بلوار مرزداران و بلوار دکتر حسینی سنندج، ناحیه منفصل شهری سراب قروه، کمربندی غربی مریوان و کمربندی کامیاران به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس پلیس راهور کردستان همچنین با اشاره به مشکلات ترافیکی تقاطع حافظ (شریف آباد) سنندج در مسیر شمال به جنوب بلوار پاسداران گفت: اصلاح این تقاطع از برنامه های کارشناسی پلیس برای کاهش ترافیک شهر سنندج است و ضروری است دستگاه های متولی در نیمه دوم سال با اصلاح هندسی یا اجرای راهکار مناسب، نسبت به رفع مشکلات این محدوده اقدام کنند.

همتی زاده بیان کرد: سردار الهی، فرمانده انتظامی استان، پیگیری رفع معابر حادثه خیز و پرترافیک شهرهای کردستان را به صورت جدی دنبال می کند و اصلاح هندسی معابر و هوشمندسازی نیز در دستور کار ویژه پلیس راهور قرار دارد.

وی افزود: این موضوع در جلسات شورای راهبردی با استاندار کردستان نیز پیگیری می شود و همکاری دستگاه های اجرایی، فرمانداری ها، شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها برای کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی معابر ضروری است.