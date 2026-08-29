خبر نویسنده: 3245 ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۰۰:۱۷ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — ( ۰ )

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مقتدی صدر: جشن میلاد پیامبر نه‌تنها جایز، بلکه واجب است

مقتدی صدر، رهبر جریان ملی شیعی، اعلام کرد بزرگداشت و ابراز شادی به مناسبت میلاد پیامبر اسلام(ص) نه‌تنها جایز، بلکه یک وظیفه دینی و «واجب» است و از کسانی که این مناسبت را نادیده می‌گیرند، انتقاد کرد.

به گزارش کردپرس، مقتدی صدر، رهبر جریان ملی شیعی، اعلام کرد برگزاری جشن و ابراز شادی به مناسبت میلاد پیامبر اسلام(ص)، علاوه بر جایز بودن، یک وظیفه دینی و «واجب» است. صدر روز جمعه ۲۸ اوت ۲۰۲۶، در سخنان خود اظهار کرد که بزرگداشت میلاد پیامبر اسلام(ص) و ابراز شادی به این مناسبت، تنها یک اقدام مباح نیست، بلکه وظیفه‌ای دینی است و «واجب» محسوب می‌شود. وی میلاد پیامبر را بزرگ‌ترین مناسبت کمال دینی توصیف کرد. رهبر جریان ملی شیعی همچنین از کسانی که یاد میلاد پیامبر را نادیده می‌گیرند، انتقاد کرد و گفت: «جای تعجب است افرادی برای نجات حضرت موسی از غرق شدن در روز عاشورا شاد باشند و جشن بگیرند، اما برای میلاد پیامبر بزرگ جشن نگیرند.» این موضع صدر در حالی مطرح شده است که با نزدیک شدن به سالروز میلاد پیامبر اسلام، در شبکه‌های اجتماعی بحث و اختلاف‌نظر درباره برگزاری جشن میلاد شدت گرفته و برخی افراد آن را «حرام» یا «بدعت» می‌دانند. اظهارات صدر را می‌توان واکنشی غیرمستقیم به این دیدگاه‌ها دانست.