۷ پروژه کردستان در طرح نشان دار کردن مالیات قرار گرفت
به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: طرح «نشان دار کردن مالیات» با هدف شفاف سازی محل هزینه کرد درآمدهای مالیاتی، تقویت اعتماد عمومی و فراهم کردن زمینه مشارکت مودیان در تأمین مالی پروژه های اولویت دار استان اجرا می شود.
وی افزود: مودیانی که از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم استفاده می کنند، می توانند در چارچوب ضوابط، محل هزینه کرد مالیات خود را از میان پروژه های مشخص و اولویت دار انتخاب کنند.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان گفت: احداث دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی سقز با اعتبار ۶۳۰ میلیارد ریال، احداث مجتمع فرهنگی ـ هنری سنندج با سه هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال، آبرسانی به شهر سقز از سد چراغ ویس با یک هزار میلیارد ریال و ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر دیواندره با ۵۰۰ میلیارد ریال، از جمله پروژه های این طرح است.
فعله گری ادامه داد: بهسازی راه اصلی سنندج ـ مریوان ـ باشماق با ۹۶۰ میلیارد ریال، کریدور بزرگراهی غرب کشور میاندوآب ـ کرمانشاه با ۸۱۰ میلیارد ریال و احداث، تکمیل، نوسازی و توسعه اردوگاه های مجرمین مواد مخدر و کاردرمانی کامیاران با ۲۰۰ میلیارد ریال نیز در این فهرست قرار دارند.
وی با تأکید بر نقش مالیات در تأمین منابع توسعه ای، اظهار کرد: این طرح به مودیان امکان می دهد ضمن انجام تکلیف قانونی خود، در انتخاب و تأمین مالی پروژه های مورد نیاز استان نیز مشارکت داشته باشند.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان با اشاره به نزدیک شدن موعد ارسال اطلاعات مربوط به تبصره ماده ۱۰۰، گفت: مودیان مشمول می توانند در شهریورماه فرآیند مربوط را انجام داده و از ظرفیت «نشان دار کردن مالیات» برای مشارکت در اجرای پروژه های اولویت دار استان استفاده کنند.
فعله گری بیان کرد: نشان دار کردن مالیات علاوه بر شفاف سازی محل هزینه کرد درآمدهای مالیاتی، می تواند به تقویت فرهنگ مالیاتی، افزایش مشارکت اجتماعی و ایجاد پیوند مستقیم میان پرداخت مالیات و اجرای طرح های توسعه ای استان کمک کند.
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