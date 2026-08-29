۷ پروژه کردستان در طرح نشان دار کردن مالیات قرار گرفت

سرویس کردستان - مدیرکل امور مالیاتی کردستان گفت: هفت پروژه در حوزه های آموزشی، فرهنگی، آبرسانی، فاضلاب و راه های ارتباطی استان با برآورد هفت هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال اعتبار، در قالب طرح «نشان دار کردن مالیات» در فهرست پروژه های قابل انتخاب مودیان قرار گرفت.

به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: طرح «نشان دار کردن مالیات» با هدف شفاف سازی محل هزینه کرد درآمدهای مالیاتی، تقویت اعتماد عمومی و فراهم کردن زمینه مشارکت مودیان در تأمین مالی پروژه های اولویت دار استان اجرا می شود.

وی افزود: مودیانی که از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم استفاده می کنند، می توانند در چارچوب ضوابط، محل هزینه کرد مالیات خود را از میان پروژه های مشخص و اولویت دار انتخاب کنند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان گفت: احداث دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی سقز با اعتبار ۶۳۰ میلیارد ریال، احداث مجتمع فرهنگی ـ هنری سنندج با سه هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال، آبرسانی به شهر سقز از سد چراغ ویس با یک هزار میلیارد ریال و ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر دیواندره با ۵۰۰ میلیارد ریال، از جمله پروژه های این طرح است.

فعله گری ادامه داد: بهسازی راه اصلی سنندج ـ مریوان ـ باشماق با ۹۶۰ میلیارد ریال، کریدور بزرگراهی غرب کشور میاندوآب ـ کرمانشاه با ۸۱۰ میلیارد ریال و احداث، تکمیل، نوسازی و توسعه اردوگاه های مجرمین مواد مخدر و کاردرمانی کامیاران با ۲۰۰ میلیارد ریال نیز در این فهرست قرار دارند.

وی با تأکید بر نقش مالیات در تأمین منابع توسعه ای، اظهار کرد: این طرح به مودیان امکان می دهد ضمن انجام تکلیف قانونی خود، در انتخاب و تأمین مالی پروژه های مورد نیاز استان نیز مشارکت داشته باشند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان با اشاره به نزدیک شدن موعد ارسال اطلاعات مربوط به تبصره ماده ۱۰۰، گفت: مودیان مشمول می توانند در شهریورماه فرآیند مربوط را انجام داده و از ظرفیت «نشان دار کردن مالیات» برای مشارکت در اجرای پروژه های اولویت دار استان استفاده کنند.

فعله گری بیان کرد: نشان دار کردن مالیات علاوه بر شفاف سازی محل هزینه کرد درآمدهای مالیاتی، می تواند به تقویت فرهنگ مالیاتی، افزایش مشارکت اجتماعی و ایجاد پیوند مستقیم میان پرداخت مالیات و اجرای طرح های توسعه ای استان کمک کند.