خبر نویسنده: 3245 ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ ۲۲:۴۹ زمان مطالعه: 2 دقیقه ★ — ( ۰ )

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آمریکا ویزای وزیر پیشین دارایی عراق را لغو کرد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- وزارت خارجه آمریکا ویزای «طیف سامی»، وزیر پیشین دارایی عراق، را لغو و ورود او به خاک این کشور را ممنوع کرد؛ این در حالی است که دولت بایدن در سال ۲۰۲۲ جایزه بین‌المللی زنان شجاع را به وی اعطا کرده بود.

به گزارش کردپرس، وزارت خارجه آمریکا ویزای «طیف سامی»، وزیر پیشین دارایی عراق، را لغو و ورود او به خاک این کشور را ممنوع کرده است. شبکه خبری فاکس‌نیوز آمریکا روز جمعه، ۲۸ اوت ۲۰۲۶، به نقل از یک مقام ارشد وزارت خارجه این کشور گزارش داد که واشنگتن به‌طور رسمی ویزای طیف سامی را لغو کرده است. دیلان جانسون، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور عمومی، به فاکس‌نیوز گفت که در دولت ترامپ، ویزای افرادی که از نظر واشنگتن تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا محسوب می‌شوند، لغو خواهد شد و «هرگز به مظنونان تروریسم اجازه داده نخواهد شد در آمریکا بمانند یا وارد خاک این کشور شوند.» این تصمیم در حالی اتخاذ شده که در سال ۲۰۲۲، زمانی که طیف سامی وزیر دارایی عراق بود، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه وقت آمریکا، در مراسمی رسمی جایزه بین‌المللی «زنان شجاع» را به او اعطا کرده بود. بلینکن در آن زمان طیف سامی را به دلیل مقابله با فساد و رشوه‌خواری در روند تدوین بودجه عراق، به عنوان یکی از زنان شجاع این کشور معرفی کرده بود. بر اساس گزارش فاکس‌نیوز، شماری از قانون‌گذاران سرشناس جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا، از جمله «جو ویلسون» و «گرگ استیوبی»، پیشتر طیف سامی را متهم کرده بودند که از طریق نظام مالی و بانکی عراق، زمینه تسهیل تأمین مالی تروریسم در منطقه را فراهم کرده است. آنها از دولت ترامپ خواسته بودند تحریم‌های شدیدی علیه وی اعمال کند. همزمان با تصمیم واشنگتن، قوه قضاییه عراق نیز در چارچوب تحقیقات درباره پرونده‌های فساد و هدررفت اموال عمومی در قراردادهای دولتی، حکم جلب طیف سامی را صادر و نام او را در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، طیف سامی در حال حاضر خارج از خاک عراق به سر می‌برد.