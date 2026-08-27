درگیری مسلحانه محیطبانان با شکارچیان غیرمجاز در منطقه بدر و پریشان قروه/یک شکارچی جان باخت
به گزارش کرد پرس، این حادثه در جریان گشت و کنترل محیطبانان در منطقه حفاظتشده بدر و پریشان شهرستان قروه و هنگام مواجهه آنان با گروهی از شکارچیان غیرمجاز رخ داد.
بر اساس اعلام ادارهکل حفاظت محیط زیست کردستان، شکارچیان هنگام مواجهه با محیطبانان مقاومت کرده و به سمت نیروهای یگان حفاظت تیراندازی کردند که این موضوع شرایطی خطرناک را برای محیطبانان حاضر در مأموریت ایجاد کرد.
در جریان این درگیری یکی از شکارچیان مجروح شد و محیطبانان پس از انجام اقدامات اولیه، وی را از منطقه خارج کرده و با هماهنگی نیروهای امدادی برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل کردند، اما این فرد به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.
همدستان این شکارچی نیز با استفاده از تاریکی شب از محل حادثه متواری شدند و تلاش نیروهای انتظامی و امنیتی برای شناسایی و دستگیری آنان ادامه دارد.
کشف لاشه ۲ رأس کل وحشی و سلاح غیرمجاز
در ادامه بررسیها، از محل و متعلقات شکارچیان، لاشه ۲ رأس کل وحشی، یک قبضه سلاح غیرمجاز و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد.
ادارهکل حفاظت محیط زیست کردستان با تأکید بر برخورد قانونی با شکار غیرمجاز، اعلام کرده است که حفاظت از حیاتوحش و جلوگیری از تعرض به ذخایر طبیعی استان با جدیت دنبال میشود.
فرمانداری قروه: ابعاد حادثه به صورت دقیق بررسی میشود
فرمانداری شهرستان قروه نیز با صدور اطلاعیهای، ضمن ابراز تأسف و همدردی با خانواده فرد جانباخته، اعلام کرد که موضوع از ساعات اولیه حادثه با دستور فرماندار در دست پیگیری قرار گرفته و جلسهای ویژه با حضور مسئولان مرتبط برگزار شده است.
بر اساس این اطلاعیه، پرونده حادثه در اختیار مرجع قضایی صالح قرار گرفته و تمامی مستندات و شواهد برای روشن شدن ابعاد مختلف آن تحت بررسی و کارشناسی قرار دارد.
فرماندار قروه ضمن محکومیت شکار غیرمجاز و هرگونه اقدام خلاف قانون، از خانواده فرد جانباخته و عموم مردم خواست ضمن حفظ آرامش و خویشتنداری، از هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانون خودداری کنند و تأکید کرد که تصمیم نهایی درباره ابعاد و مسئولیتهای این حادثه بر اساس مستندات، نظر کارشناسان و رأی مرجع قضایی اتخاذ خواهد شد.
پیگیری برای دستگیری شکارچیان متواری
فرمانداری قروه همچنین اعلام کرده است که شناسایی و دستگیری سایر افراد حاضر در این درگیری در دستور کار نیروهای انتظامی و امنیتی قرار گرفته و روند رسیدگی قضایی به پرونده نیز ادامه دارد.
این حادثه بار دیگر دشواری و خطرات مأموریت محیطبانان در مناطق حفاظتشده، بهویژه در مواجهه با شکارچیان مسلح، را نمایان کرد. بر اساس اعلام ادارهکل حفاظت محیط زیست کردستان، تاکنون پنج نفر از محیطبانان استان در درگیریهای مشابه جان خود را از دست داده و شمار بیشتری نیز مجروح شدهاند.
مراجع مسئول تأکید کردهاند که حفاظت از حیاتوحش و منابع طبیعی در کنار رعایت قانون و بررسی دقیق ابعاد حوادث، در دستور کار قرار دارد و اطلاعرسانی درباره روند رسیدگی به این پرونده پس از مشخص شدن نتایج بررسیهای قضایی و کارشناسی انجام خواهد شد.
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